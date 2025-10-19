דובר צה"ל עדכן כי תרגיל צבאי רחב יחל היום (ראשון) במרחב הגליל משעות הערב, ויימשך בשבוע הקרוב עד יום חמישי. התרגיל יתקיים לאורך הגבול עם לבנון, ביישובים, מרחב החוף והעורף.
"במסגרת התרגיל יתורגלו בשיתוף פעולה רב זרועי תרחישים שונים, ביניהם הגנת המרחב ומענה לאיומים מיידיים בשטח" נמסר. "במהלך התרגיל ישמעו פיצוצים, יהיה שימוש בדימוי אויב, רחפנים, כלי טיס, כלי שיט ותורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון".
עוד הובהר כי תרגיל זה נקבע מראש כחלק מתכנית התרגילים השנתית של צה"ל לשנת 2025 – כשאין חשש לאירוע ביטחוני. בהודעה הודגש כי "צה״ל יעדכן את התושבים במקרה של אירוע אמת".
