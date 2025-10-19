08:21

במהלך השבוע הקרוב: דובר צה"ל בהודעה לתושבי הצפון

08:09

ארה"ב באיום חריג על חמאס: "מתכנן מתקפה גדולה - ניאלץ לפעול"

07:59

MLS: מסי עם עוד לילה גדול, הישראלי במשחק מוזר

07:03

גופתו של החטוף רונן אנגל שבה הלילה לישראל

22:36

השר שמתנגד ליוזמת נתניהו: זה לא מתאים

21:56

נתניהו חשף: הקדמנו את מבצע הביפרים בשלושה שבועות

21:10

לבנון עדיין לא מאחורינו/פרשנות

20:49

קב"ט הנובה אלקנא פדרמן: "היו לי 6 כדורים, מול 15 מחבלים"

20:47

המחבל שטבח בשבעה באוקטובר ברח לארצות הברית ונלכד

20:18

הצלב האדום קיבל 2 גופות של חטופים חללים

20:13

אברי גלעד: עד מתי לענוד את סיכת החטופים?

20:05

דיווח | נתניהו קבע: זה התאריך של הבחירות הקרובות

19:49

כוננות שיא: צה"ל זיהה ניסיונות חדירה לישראל

19:48

דובר צה"ל: שני לוחמים נפצעו בינוני ממטען בטובאס

19:36

השליח האמריקני חושף: "קמנו בבוקר והרגשנו נבגדים"

19:32

אחרי שבוע רגוע; זה מה שיקרה השבוע: תחזית מזג אוויר

19:22

בן גביר לנתניהו: אם לא תענה לדרישות - אפרק את הממשלה

19:07

נתניהו: מעבר רפיח לא ייפתח עד להודעה חדשה

19:04

קרא להוריד אפליקציות: חשבון ה-X של נפתלי בנט נפרץ

18:49

ארונו של החטוף אליהו מרגלית הושב לישראל

