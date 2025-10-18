השר שיקלי טוען כי שינוי שם המלחמה למלחמת התקומה נוטל מלוחמי מלחמת השחרור את הכבוד הראוי להם. באופוזיציה צפויים להגיש הצעת חוק לכנות את שם המלחמה למלחמת שמחת תורה

ראש הממשלה נתניהו צפוי להביא מחר לאישור הממשלה את שינוי שם המלחמה מחרבות ברזל למלחמת התקומה, כאשר השינוי צפוי לעלות כשני מיליון שקלים.

השר עמיחי שיקלי הגיב ליוזמתו של נתניהו, ופרסם פוסט ברשת X בו כתב: "דל״פ, השם תקומה לא מתאים מכמה סיבות: 1) טכנית, השם תפוס. מלחמת העצמאות / השחרור קרויה גם מלחמת הקוממיות ביוזמתו של דוד בן גוריון."

"2) מהותית, השם לא מתאים. תקומה זו מילה כבדת משקל ומשמעות בהיסטוריה היהודית שמייצגת מעבר ממצב מגלות בת אלפיים שנה שהסתיימה בשואה הנוראה לחידוש הריבונות היהודית בארץ ישראל. צריך להשאיר ללוחמי תש״ח ולקברניטי היישוב ובראשם בן גוריון את מה ששייך להם."

"3) אז מה כן ? קודם כל את זה הציבור יקבע לאורך השנים הבאות – מלחמת בראשית/ מלחמת שמיני עצרת / שמחת תורה / חרבות ברזל. האחרון באמת מחטיא בעיני את גודל האירוע. אני אישית הייתי בוחר במלחמת בראשית כי השם הזה מבטא בעיניי את עוצמת המלחמה הקשה והארוכה שעברנו ואת השינוי העמוק שהיא חוללה במציאות שסביבנו."

באופוזיציה הגיבו גם הם לניסיונו של נתניהו לשנות את שם המלחמה. חבר הכנסת גלעד קריב צייץ גם הוא הערב: "דבר אחד עומד מאחורי שינוי שם המלחמה – הרצון למחוק את חרפת ה-7.10 ואת חרפת ההפקרה. לעזאזל עם רגשותיהן של מאות משפחות שההחלטה הזו חורכת להן את הלב; לעזאזל עם כל המשפחות שתסרבנה שהשם הזה יחקק על כרית המצבה של קברי הבנים; לעזאזל המחלוקת, הפילוג והשיסוי."

לדברי קריב: "הם יכלו לקרוא למלחמה הזו מלחמת שמחת תורה, בדומה לשמה של מלחמת יום הכיפורים. הם יכלו לקרוא לה מלחמת הגבורה כדי להתמקד בגבורה הבלתי נתפסת של לוחמים ואזרחים, ב07.10 ובשנתיים שחלפו מאז; אבל כמו בכל עניין אחר, אותם מעניין רק הקמפיין."

בסיום דבריו הודיע קריב: "מחר בבוקר נניח על שולחן הכנסת הצעת חוק לכינוי המלחמה הארוכה בתולדות ישראל בשם מלחמת שמחת תורה. למרות כל הנסיונות והאיפור הכבד – נתניהו לא יצליח למחוק את אות הקין ממצחו."