ארגון חמאס הודיע הערב כי ימסור בשעה 22:00 בערב, שתי גופות נוספות של חללים חטופים.
אתמול הוחזרה גופתו של החטוף אליהו מרגלית (צ׳רצ׳יל) ובכך נותרו 18 חללים חטופים בידי ארגוני הטרור ברצועת עזה.
בהודעה שפרסם דובר צה"ל נאמר, כי על פי המידע והמודיעין העומד לרשות ישראל, אליהו מרגלית ז״ל נרצח על ידי ארגון הטרור חמאס ב-7 באוקטובר 2023 וגופתו נחטפה לרצועת עזה.
אליהו ז״ל, בן 75 במותו, נחטף מאורוות הסוסים בקיבוץ ניר עוז, ובתאריך 01/12/23 נקבע מותו. הותיר אחריו אישה, שלושה ילדים ונכדים. בתו, נילי מרגלית, נחטפה גם היא והושבה בהסכם ״דלתות שמיים״ בנובמבר 2023.
עוד נמסר כי צה״ל משתתף בצער המשפחה, ממשיך להשקיע את כלל המאמצים בהשבת החטופים החללים ונערך להמשך מימושו של ההסכם.
בישראל שבים ומדגישים כי חמאס נדרש לעמוד בחלקו בהסכם ולבצע את כלל המאמצים הנדרשים על מנת להשיב את החטופים החללים למשפחותיהם ולקבורה ראויה.
