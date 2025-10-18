20:18

חמאס ימסור הלילה 2 גופות של חטופים חללים

20:13

אברי גלעד: עד מתי לענוד את סיכת החטופים?

20:05

דיווח | נתניהו קבע: זה התאריך של הבחירות הקרובות

19:49

כוננות שיא: צה"ל זיהה ניסיונות חדירה לישראל

19:48

דובר צה"ל: שני לוחמים נפצעו בינוני ממטען בטובאס

19:36

השליח האמריקני חושף: "קמנו בבוקר והרגשנו נבגדים"

19:32

אחרי שבוע רגוע; זה מה שיקרה השבוע: תחזית מזג אוויר

19:22

בן גביר לנתניהו: אם לא תענה לדרישות - אפרק את הממשלה

19:07

נתניהו: מעבר רפיח לא ייפתח עד להודעה חדשה

19:04

קרא להוריד אפליקציות: חשבון ה-X של נפתלי בנט נפרץ

18:49

ארונו של החטוף אליהו מרגלית הושב לישראל

16:19

אמילי דמארי זועמת: "אני בשוק מההחלטה המחרידה הזו"

15:50

מרגש: החטוף בר קופרשטיין נפגש עם מפקדו מה-7 באוקטובר

15:23

מצבו של החטוף נחשף: "הוא לא מוכן לפגוש אנשים"

14:36

הקונספציה קורסת? צה"ל סיכל רחפן שנשא נשקים ותחמושת

14:28

סקר מנדטים: בעקבות סיום המלחמה - גוש נתניהו מתחזק

14:13

טראמפ חושף: סעודיה מעוניינת בהסכם מול ישראל

14:07

תחזית מטרידה: "ה-7 באוקטובר יחזור, זה רק עניין של זמן"

14:00

דווקא עכשיו: הקיבוץ הישראלי שנכנס לרשימה הבינלאומית

13:55

חברי הכנסת מהציונות הדתית הותקפו בביר הדאג׳

