נתניהו מייעד את חודש יוני 2026 כמועד לבחירות הבאות, מתוך תקווה להציג הישגים מדיניים משמעותיים ובהם הסכמי שלום עם סעודיה ואינדונזיה – עוד לפני ההליכה לקלפיות

ראש הממשלה בנימין נתניהו סימן מועד יעד חדש לבחירות הבאות לכנסת; חודש יוני 2026. כך דווח על ידי מזל מועלם בכאן 11. על פי הדיווח, נתניהו מבקש להוביל את מערכת הבחירות הבאה על רקע הישגים מדיניים, ובראשם נורמליזציה עם מדינות ערביות נוספות.

המועד שנקבע מהווה הקדמה של כארבעה חודשים ממועד הבחירות הקבוע בחוק – נובמבר 2026 – והוא עשוי לשקף שיקולים פוליטיים, ביטחוניים ומדיניים. נתניהו מקווה כי עד למועד זה יצליח להוביל לחתימת הסכמי שלום עם אינדונזיה ועם סעודיה, ובכך להציג הישג מדיני מרשים לקראת ההליכה לקלפיות.

רקע פוליטי: ניסיון לעצב את מפת הבחירות

המהלך מתרחש על רקע מציאות פוליטית סבוכה. הממשלה מתמודדת עם אתגרים רבים – בהם חוק הגיוס, מחלוקות בתוך הקואליציה, מצב כלכלי מורכב, והשלכות ארוכות טווח של המלחמה מול חמאס ולחימה מתמשכת בגבול הצפון מול חיזבאללה.

בתוך כך, בסביבת נתניהו סבורים כי הישגים מדיניים משמעותיים, במיוחד מול מדינות מוסלמיות כמו סעודיה ואינדונזיה, יכולים להחזיר לו את היוזמה הציבורית ולייצב את מעמדו הפוליטי. עם זאת, לא ברור אם אכן ניתן יהיה להגיע להסכמות עם המדינות הללו בזמן שנותר.