השליח האמריקני סטיב וויטקוף ויועצו של הנשיא טראמפ, ג׳ארד קושנר, סיפרו לראשונה על הדרמה מאחורי הקלעים לאחר התקיפה הישראלית בדוחא

השליח האמריקני למזרח התיכון, סטיב וויטקוף, חשף בריאיון לתוכנית "60 דקות" כי הממשל האמריקני הופתע לחלוטין מהתקיפה שביצעה ישראל ב־9 בספטמבר על אדמת קטאר.

"התעוררנו בבוקר וגילינו על התקיפה, לא ידענו. אני וג׳ארד הרגשנו קצת נבגדים", סיפר וויטקוף בריאיון משותף עם יועצו הבכיר של הנשיא דונלד טראמפ, ג׳ארד קושנר. הריאיון המלא ישודר בלילה שבין ראשון לשני.

קושנר הוסיף כי טראמפ הגיב בכעס, לאחר שנודע לו על התקיפה: "הנשיא הרגיש שהישראלים קצת מתחילים לאבד שליטה, וזה הזמן לנקוט צעד חזק כדי למנוע מהם לבצע פעולות שהוא הרגיש שהן לא בטובתם לטווח הארוך", אמר.

וויטקוף הודה בריאיון כי התקיפה "גרמה לנזק דיפלומטי חמור": "איבדנו את האמון של הקטארים בעקבות התקיפה, חמאס ירד למחתרת. זו הייתה הוכחה עד כמה הם היו קריטיים לתהליך", ציין.

נזכיר כי נתניהו התנצל בביקורו אצל הנשיא טראמפ בשיחה טלפונית עם ראש ממשלת קטאר, ואף התחייב שלא לשוב ולתקוף במדינה.