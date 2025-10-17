בין קודש לספורט לבראשית: במונדיאל 2022 הרשת געשה מהתמונות של היפנים. איך זה מתקשר לעץ הדעת ולמתקפה על פרל הרבור?

בין קודש לספורט לבראשית: במונדיאל 2022 הרשת געשה מהתמונות של היפנים. הנבחרת השאירה אחריה חדר הלבשה מבריק. האוהדים ניקו אחריהם את היציעים בזמן ששאר האוהדים חגגו. זה מתקשר לפרשת בראשית ולחטא עץ הדעת.

בפרשת בראשית הרבה ניסו להבין את סיפור עץ הדעת. הרי אדם וחווה דעת גם לפני. האדם קרא שמות לחיות, והאישה ידעה להסביר לנחש על האיסור. בנוסף, מה הבעיה בדעת? למה שהקב"ה יתנגד לו? את התשובה מצאתי אצל הרב יונתן זקס בספרו שיג ושיח.

80 שנה לפני המונדיאל ארה"ב נתקלו בתרבות היפנית מזווית פחות נחמדה אחרי המתקפה הרצחנית על פרל הרבור. האמריקאים מינו חוקר שגילה שיש שתי סוגי תרבויות בעולם, תרבות הבושה אותה מניע הכבוד ומה יחשוב עלי האחר, ותרבות האשמה אותה מניע הצדק והמצפון.

בכל תרבות ובכל אדם יש את שני הסוגים כמובן, אבל בכל תרבות ובכל אדם יש צד שהוא יותר חזק. את תרבות המערב שמושתת דרך הנצרות על היהדות, המוסר הוא מנוע חזק. ואילו אצל היפנים לדוגמא הכבוד והנראות הוא המניע המרכזי.

זה מה שאדם וחווה קיבלו בעץ הדעת. את הצדק של תרבות האשמה כבר היה להם, אבל לא את הכבוד של תרבות הבושה. החטא של עץ הדעת הוריד לעולם את הבושה, ומאז היהודות במסע לתיקון החטא וחזרה למוסר הפנימי.