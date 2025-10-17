ביום ראשון יערך אחרי הדרבי של תל אביב, הפועל תל אביב תארח את יריבתה העירונית לקרב צמרת לוהט. אלו הכבישים שייחסמו

ביום ראשון יערך אחרי הפסקה של שנה הדרבי של תל אביב, הפועל תל אביב תארח את יריבתה העירונית לקרב צמרת לוהט. במסגרת ההיערכות כבישים ייחסמו והרחובות יופרדו בין האוהדים.

החל משעות הצהריים, כ-550 שוטרים של משטרת מחוז ת"א, יחד עם סדרנים ומאבטחים יתפרסו באזור האצטדיון, ויפעלו לשמירה על הסדר והביטחון לאבטחת הקהל ויכווינו את התנועה באזור. שערי האצטדיון צפוים להיפתח בשעה 18:00 ותתבצע בדיקה קפדנית בקרב הבאים לאצטדיון.

הסדרי התנועה לקראת הדרבי: משעה 14:45 יסגרו הרחובות: אמץ. שארית ישראל. התחיה. 3320 מכיוון רח' בן צבי. 3952 מכיוון רח' בן צבי .שניצלר מכיוון קיבוץ גלויות. כניסת אוהדי מכבי תל אביב תתאפשר מרחוב התחיה בלבד כניסת אוהדי הפועל תל אביב תתאפשר מרחובות שארית ישראל ואמץ.

המשטרה מסרה מספר דגשים והנחיות לקהל האוהדים: יתבצע בידוק קפדני לכלל האוהדים ולכן יש להגיע מוקדם על מנת למנוע לחץ בשערים. חל איסור מוחלט על כניסה עם נשק ואין אפשרות להשאיר בכניסה. חל איסור מוחלט על הפעלת רחפנים במהלך המשחק. לא תותר הכנסת אלכוהול למקום ולא תותר כניסת אוהדים שיהיו תחת השפעת אלכוהול.

הדרבי של תל אביב: זה הקנס על פירוטכניקה

ציבור הנהגים מתבקש להחנות את הרכבים רק במקומות המיועדים לכך, תתבצע אכיפה מוגברת כנגד חניית רכבים במקומות אסורים.הכנסת ציוד עידוד מותנית באישור כב"ה והמשטרה בלבד. חל איסור מוחלט על הכנסת אבוקות ואמצעי פירוטכניקה אחרים, דבר העלול לסכן חיי אדם ולהביא לפגיעות בנפש ובגוף.

הפעלת אמצעים פירוטכנים עלולה לגרור קנס ע"ס 3,000 ₪ והליך פלילי.

לא תותר כניסה למשחק עם רעלות פנים, חם צוואר, או כל פריט לבוש שמקשה על זיהוי האדם. כל מי שיגיע למשחק עם פריט לבוש שמקשה על זיהוי הלובש, ייקנס ב500 שח ותיאסר כניסתו לאצטדיון.

מהמשטרה נמסר: "אנו קוראים לקהל האוהדים, להישמע להנחיות השוטרים והסדרנים, להימנע מגילויי אלימות פיזית או מילולית, לשמור על הוראות החוק והסדר הציבורי בטרם, במהלך ולאחר המשחק. שימרו על אווירה ספורטיבית וחווית ספורט מהנה לכולם".