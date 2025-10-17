08:09

"זו חובתינו" | בכיר חמאס: זה המקום בו נבצע את הטבח הבא

07:51

זמני כניסת שבת ויציאת שבת פרשת בראשית תשפ"ו

22:41

רננה מאיר זועמת: "אין לי מילים לתאר את הביזיון הזה"

21:32

צה"ל תקף אתרי טרור מוסווים של חיזבאללה. צפו

21:25

הזמנו סוויטה עם ג'קוזי ונוף לים עבור מזכ"ל חיזבאללה. צפו

20:38

טראמפ באיום סופי לחמאס: "לא תהיה ברירה, נצטרך לחסל אותם"

20:32

צה"ל מאשר: רמטכ"ל החות'ים חוסל בצנעא

20:30

בחרדת קודש: הסרט על מי שדואגים שלכל חלל יהיה שם

20:26

טראמפ שוחח עם פוטין: "ניפגש שוב כדי להביא לסיום המלחמה"

20:23

הסיוט שבדרך: סקר חדש חושף בעתיד אירופה "תטבע" במוסלמים

20:21

כביש 6 לצפון נחסם לחלוטין סמוך למחלף עין תות

19:56

נכנעו לטרור: קבוצת הכדורגל האנגלית אוסרת כניסת אוהדים מישראל

19:35

מקור טורקי: "משלחת מומחים הגיעה לרצועה לחיפוש חללים"

19:29

בצל ההסלמה בלבנון: אלו הנחיות פיקוד העורף המעודכנות

19:19

סער: יודעים בוודאות שחמאס יכול לשחרר מספר משמעותי של חטופים

19:12

סימנים ראשונים: תחזית מזג אוויר לימים הקרובים

18:48

אמילי דמארי פגשה את גלי וזיו ברמן: "חזר לי האור לפנים"

18:47

"בשעה 7:40 בבוקר, כבר היו 11 גופות מחבלים במרחב כרם שלום"

18:33

דובר צה"ל על סינוואר: "ההיסטוריה תזכור אותו כסמל לתבוסה"

18:30

בזמן הרגיעה ברצועה: צה"ל פתח בגל תקיפות בדרום לבנון

