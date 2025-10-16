דונלד טראמפ משנה כיוון, ותוקף את חמאס באופן ישיר לאחר הסרטונים שהופצו מתוך הרצועה, של הוצאות המוניות להורג של עזתים על ידי אנשי ארגון הטרור.
חמאס ממשיך לגרור רגליים בכל הנוגע להחזרת החללים החטופים, ונראה שהתנהלות ארגון הטרור מאז הפסקת האש הציתה את הפיוז של נשיא ארצות הברית, והביאה אותו לשגר עוד איום דרמטי אל אנשי ארגון הטרור.
בהודעה שפרסם הנשיא טראמפ ברשתות החברתיות, הבהיר הנשיא: "במידה וחמאס ימשיך לרצוח אנשים בעזה, דבר שלא היה חלק מהעסקה, לא תהיה לנו ברירה חוץ מלהיכנס חזרה לרצועה ולחסל אותם".
דבריו של הנשיא מגיעים לאחר שבימים האחרונים, הביע אדישות מסוימת לגבי התנהלות חמאס ברצועה, ואף הודיע כי: "לא אכפת לי יותר מידי" כשנשאל בקשר להוצאות להרוג שביצע חמאס מאז הפסקת הלחימה.
טראמפ כינה אז את הנרצחים "כנופיות" ו-"אנשים רעים מאוד", והסביר שחמאס עושה זאת כחלק משליטתו ברצועה עד לפירוקו על פי ההסכם. פניית פרסה זו יכולה להיות חלק ממאמץ חדש של הנשיא, ללחוץ שוב על ארגון הטרור במטרה להאיץ את שחרור החללים.
יהודית מור
לחסל מצד אחד מצד שני לא יכולה לחשוב שיהיו עוד חיילים הרוגים20:40 16.10.2025
