שר החוץ גדעון סער נשא הצהרה לתקשורת באיטליה, כשאמר כי "אנו יודעים בוודאות שחמאס יכול בקלות לשחרר מספר משמעותי של חטופים בהתאם להסכם. מה שהם עושים עכשיו זו הפרה יסודית של ההסכם"

שר החוץ גדעון סער נשא הערב (חמישי) הצהרה לתקשורת פני השתתפותו בפאנל בכנס MED המתקיים בנאפולי, בהובלת שר החוץ של איטליה אנטוניו טאיאני. בדבריו התייחס למתיחות בעקבות סירובו של חמאס להמשיך בשחרור החללים החטופים, והבהיר כי ארגון הטרור מפר את ההסכם – ויכול לשחרר חטופים נוספים.

"אמרתי לסגן ראש הממשלה טאיאני שישראל מחויבת ליישום תוכנית טראמפ. אנחנו רוצים שתוכנית טראמפ תצליח, ולפי זה גם נפעל. אבל גם שיתפתי את השר בכמה מהחששות והדאגות שיש לנו" אמר סער. "בעית החללים החטופים – 19 מהם עדיין מוחזקים בידי חמאס, ואנו יודעים בוודאות שהם יכולים בקלות לשחרר מספר משמעותי של חטופים בהתאם להסכם. מה שהם עושים עכשיו זה הפרה יסודית של ההסכם".

"אנו משתפים את דאגתנו עם ידידינו האמריקנים, ומצפים שהמתווכים יסייעו בפתרון הבעיה הזו באופן מיידי" הוסיף והדגיש. "זה חשוב מאוד, משום שמדובר בלשחק עם רגשות משפחות שסבלו מספיק במשך יותר משנתיים".