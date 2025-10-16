בזמן הרגיעה בעזה, צה"ל תקף תשתיות טרור תת-קרקעיות של חיזבאללה בדרום ובבקעת לבנון, והבהיר כי ימשיך לפעול נגד כל איום מצפון.

בזמן שישראל שומרת על הרגיעה ברצועת עזה, וממשיכה במאמצים להאיץ את שחרור החטופים החללים. צה"ל פתח בגל תקיפות עוצמתי כנגד מטרות בדרום לבנון.

בהכוונת אמ"ן ובסיוע חיל האוויר, הותקפו בשעות האחרונות תשתיות טרור תת-קרקעיות של חיזבאללה, בהן אוחסנו אמצעי לחימה מתקדמים. התקיפות התמקדו במרחב הבקעה ובדרום לבנון.

בצה"ל מדגישים כי חיזבאללה ממשיך בניסיונות לשקם את מערך הטרור שלו ברחבי לבנון, בניגוד להבנות הביטחוניות הקיימות בין ירושלים לביירות. צה"ל הבהיר כי לא יאפשר התחמשות מחודשת או ביסוס תשתיות טרור סמוך לגבול.

עוד באותו נושא בארה"ב מדווחים: ישראל וחמאס החלו במו"מ לקראת שלב ב' בעסקה

"צה"ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל", נמסר.

התקיפות מגיעות בזמן שישראל מתנהלת בזהירות בזירת עזה, אך במקביל משדרת מסר ברור לצפון: הרגיעה בעזה – לא משמעותה רגיעה בלבנון.