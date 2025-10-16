כתב אישום הוגש נגד פעיל מחאה שביעי מארגון אחים לנשק, בפרשיית ההצתות סביב בית ראש הממשלה, אורי טירולר לקח חלק בתכנון והוצאה לפועל של "טבעת האש" אך התחרט ברגע האחרון, כך על פי האישומים.

על פי פרסומים, פעיל מחאה נוסף ממחאות השמאל כנגד המלחמה והממשלה, הואשם בקשר למקרה ההצתה סביב בית ראש הממשלה על ידי פעילי מחאה.

על פי האישום החדש של הפעיל, אורי טירולר, השביעי במספר משורות בכירי המחאה שמואשם בפרשה. טירולר על פי האישומים, לקח חלק בהכנות לפעולה, השתתף לילה לפני בתדריך של אנשי המחאה לקראת ביצוע המעשה החמור.

ביום שלאחר מכן, הגיע לזירת הפשע כשהוא נושא בכליו בקבוק עם חומרים דליקים וכלי הצתה, על מנת להעלות באש את אחת המיחזוריות, כפי שעשו פעילים נוספים. אך מסיבה לא ברורה טירולר התחרט ונמלט מהמקום בלי שהצית את המיחזורית שיועדה לו.

טירולר, כמו הנאשמים הנוספים בפרשה, הוא חבר בארגון המחאה "אחים לנשק" אשר ידועה בפעילותיו מרחיקות הלכת במחאה כנגד הממשלה. וגם הוא כמו האחרים, מתואר כמקורב למובילי הארגון וצולם יחד עם חלקם.