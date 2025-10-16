אירוע קשה: ילדה בת שנה וחצי טבעה היום (חמישי) בדלי מים בביתה בשכונת מאה שערים שבירושלים, ונמצאה כשהיא לא נושמת ומחוסרת הכרה. חובשים ופראמדיקים של מד"א ואיחוד הצלה שהוזעקו למקום ביצעו בה פעולות החייאה, ולאחר מכן פינו אותה לבית החולים הדסה הר הצופים – כשמצבה מוגדר אנוש.

יוסף חיים גבאי, אליהו לפידות ויעקב בולג, חובשים באיחוד הצלה, סיפרו כי "כשהגענו למקום הבחנו בילדה כשהיא ללא הכרה ולא נושמת לאחר שלדברי המשפחה נמצאה בתוך דלי מים, ביצענו בה פעולות החייאה ממושכות והיא פונתה בניידת טיפול נמרץ בליווי רופא איחוד הצלה ד"ר דניאל שקרגי לבית החולים תוך כדי המשך פעולות החייאה כשמצבה מוגדר אנוש".

פרטים נוספים מיד