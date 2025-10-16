אירוע קשה: ילדה בת שנה וחצי טבעה היום (חמישי) בדלי מים בביתה בשכונת מאה שערים שבירושלים, ונמצאה כשהיא לא נושמת ומחוסרת הכרה. חובשים ופראמדיקים של מד"א ואיחוד הצלה שהוזעקו למקום ביצעו בה פעולות החייאה, ולאחר מכן פינו אותה לבית החולים הדסה הר הצופים – כשמצבה מוגדר אנוש.
יוסף חיים גבאי, אליהו לפידות ויעקב בולג, חובשים באיחוד הצלה, סיפרו כי "כשהגענו למקום הבחנו בילדה כשהיא ללא הכרה ולא נושמת לאחר שלדברי המשפחה נמצאה בתוך דלי מים, ביצענו בה פעולות החייאה ממושכות והיא פונתה בניידת טיפול נמרץ בליווי רופא איחוד הצלה ד"ר דניאל שקרגי לבית החולים תוך כדי המשך פעולות החייאה כשמצבה מוגדר אנוש".
פרטים נוספים מיד
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
0 דיונים
רונה
זו רשלנות, צריך להתחיל להעניש הורים רשלנים במלוא חומרת הדין17:42 16.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יפה
הורים, די עם הרשלנות, די לשכוח ילדים ברכב, די להפקיר ילדים ללא השגחה, אולי אם סוף סוף יענישו הורים רשלנים התופעה תיפסק, שימרו על הילדים שלכם!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!17:41 16.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ארמיס
לדעתי זה לא מקרה אלא פנולה זדונית מצד מי מבני המשפחה ,אשר מוסווית בתאונה.17:39 16.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר