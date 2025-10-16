יוצאו להורג? ישראל חיכתה כי כל החטופים החיים יחזרו לשבי חמאס וכעת היא תקדם א החוק להסדרת העמדתם לדין של מחבלי הנוח'בה

עם שחרורם של כל החטופים החיים משבי חמאס, הכנסת תקדם כעת את החוק להסדרת העמדתם לדין של מחבלי הנוח'בה.

גורם המעורה בפרטים מסר לעמית סגל: "שר המשפטים וידא שהכנת התיקים תיעשה באופן שיאפשר העמדה לדין גם בעבירות של עונש מוות, אך ההחלטה צריכה להתקבל ע״י נתניהו".

נזכיר כי לפני כחודש, בית המשפט העליון הכריע בעתירות בנושא תנאי המזון של האסירים הביטחוניים בבתי הכלא בישראל. העתירה, שהוגשה על ידי התנועה לזכויות האזרח ועמותת "גישה", טענה כי מאז פרוץ המלחמה ומאסר מחבלי הנוחב'ות שפלשו לישראל בטבח ה-7 באוקטובר, בוטלה גישת האסירים לקנטינה ותפריטי המזון שונו – דבר שגרם למחבלים לטעון למחסור ולרעב.

העותרים דרשו לחייב את המדינה לספק תפריטים מורחבים יותר ולאפשר תנאי תזונה מתאימים.

בג"ץ קיבל את העתירה ברוב דעות וקבע כי המדינה "לא עומדת בהתחייבותה החוקית" כלפי האסירים הביטחוניים. בפסק הדין נכתב כי על שב"ס לנקוט צעדים שיבטיחו אספקת מזון בכמות ובהרכב המתאימים לשמירה על בריאותם של האסירים, וכן לקיים פיקוח רפואי ומעקב שוטף. עוד נקבע כי יש לוודא שהחלוקה בפועל תאפשר לכל אסיר לקבל את המנה המגיעה לו, מבלי שתישמט מנתם של אסירים חלשים.

המשמעות: שב"ס יידרש לשפר את מערך המזון לאסירים הביטחוניים, לקיים בקרה רפואית ומעקב מתמשך, ולוודא שהתפריטים מיושמים בפועל. המדינה חויבה לשלם לעותרות הוצאות משפט בסך 20 אלף שקלים.