מח"ש הודיעה לסגן ראש יחידה בשב"כ במילואים כי נשקלת העמדתו לדין, לאחר שהעביר לפי החשד מידע ביטחוני סודי לעיתונאים שירית אביטן הכהן, עמית סגל ולשר עמיחי שיקלי

המחלקה לחקירות שוטרים בפרקליטות המדינה הודיעה היום (ה') לאיש שב"כ במילואים, ששירת כסגן ראש יחידה, כי נשקלת העמדתו לדין פלילי, בכפוף לשימוע. זאת, בחשד לעבירות של מסירת ידיעות סודיות וניסיון למסירת ידיעות סודיות.

לפי הודעת מח"ש, במהלך שנת 2024 העביר החשוד מידע ביטחוני מסווג, שהחוק מחייב לשמור עליו בסוד, לעיתונאים ולשר מכהן בממשלת ישראל. המידע פורסם לאחר מכן בכלי התקשורת.

על פי גורמים המעורים בחקירה, מדובר בעיתונאים שירית אביטן הכהן מ"ישראל היום" ועמית סגל מחדשות 12, והשר שאליו הועבר המידע הוא עמיחי שיקלי מהליכוד.

בנוסף, עולה מהחקירה כי הקצין פנה לעיתונאים נוספים בניסיון להעביר לידיהם מידע סודי נוסף. לפי מח"ש, המידע שהועבר גרם לנזק מודיעיני ולפגיעה בביטחון המדינה.

החקירה נוהלה על ידי צוות חשיפה במחלקה לחקירות שוטרים.