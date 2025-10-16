המחלקה לחקירות שוטרים בפרקליטות המדינה הודיעה היום (ה') לאיש שב"כ במילואים, ששירת כסגן ראש יחידה, כי נשקלת העמדתו לדין פלילי, בכפוף לשימוע. זאת, בחשד לעבירות של מסירת ידיעות סודיות וניסיון למסירת ידיעות סודיות.
לפי הודעת מח"ש, במהלך שנת 2024 העביר החשוד מידע ביטחוני מסווג, שהחוק מחייב לשמור עליו בסוד, לעיתונאים ולשר מכהן בממשלת ישראל. המידע פורסם לאחר מכן בכלי התקשורת.
על פי גורמים המעורים בחקירה, מדובר בעיתונאים שירית אביטן הכהן מ"ישראל היום" ועמית סגל מחדשות 12, והשר שאליו הועבר המידע הוא עמיחי שיקלי מהליכוד.
בנוסף, עולה מהחקירה כי הקצין פנה לעיתונאים נוספים בניסיון להעביר לידיהם מידע סודי נוסף. לפי מח"ש, המידע שהועבר גרם לנזק מודיעיני ולפגיעה בביטחון המדינה.
החקירה נוהלה על ידי צוות חשיפה במחלקה לחקירות שוטרים.
כלום לא פועל אצל ממיט שואת נתניהו: לא השב"כ, לא המוסד, לא הצבא, לא הממשלה. נתניהו בחוץ. מנודה, מבוקש, מצורע. נזק אלקטורלי למפלגה ונזק תדמיתי לארצנו. עכשיו הגיע הזמן שנסיים...
כלום לא פועל אצל ממיט שואת נתניהו: לא השב"כ, לא המוסד, לא הצבא, לא הממשלה. נתניהו בחוץ. מנודה, מבוקש, מצורע. נזק אלקטורלי למפלגה ונזק תדמיתי לארצנו. עכשיו הגיע הזמן שנסיים אחת ולתמיד את שלטון העוועים הרקוב של נתניהו בכדי להגן על המדינה ממסכת השקרים, השחיתויות, הטירלול והאסונות שמש' נתניהו סוכני הכאוס של קטר ממשיכים להמיט עלינוהמשך 10:26 16.10.2025
מה עם הקצין מפיקוד דרום?11:24 16.10.2025
כלום לא פועל אצל ממיט שואת נתניהו: לא השב"כ, לא המוסד, לא הצבא, לא הממשלה. נתניהו בחוץ. מנודה, מבוקש, מצורע. נזק אלקטורלי למפלגה ונזק תדמיתי לארצנו. עכשיו הגיע הזמן שנסיים אחת ולתמיד את שלטון העוועים הרקוב של נתניהו בכדי להגן על המדינה ממסכת השקרים, השחיתויות, הטירלול והאסונות שמש' נתניהו סוכני הכאוס של קטר ממשיכים להמיט עלינוהמשך 10:26 16.10.2025
