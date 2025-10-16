השירות המטאורולוגי מסביר מדוע הסתיו מורגש באיחור באזור החוף: רוחות מזרחיות, נסיגת האפיק הפרסי והתקררות קרינתית מאפשרות ירידת טמפרטורות משמעותית בשעות הלילה

השירות המטאורולוגי מוסר כי תושבי מישור החוף מתחילים להרגיש בסתיו רק עתה, בשונה מתושבי ההרים. זאת מאחר שהלילות נעשים קרירים רק בתקופה זו של השנה.

רוחות מערביות, האופייניות יותר לחודשי הקיץ ובעיקר לחודש אוגוסט, אינן גורמות ללילות קרירים בתל אביב ובמישור החוף באוקטובר. הסיבה לכך היא קיבול החום הגבוה של הים התיכון, המתקרר באיטיות רבה במהלך הסתיו. כתוצאה מכך, רוחות מערביות בתקופה זו מביאות אוויר ימי שנעים ביחס לאוגוסט, אך עדיין חמים.

באוקטובר מתחוללים שינויים נוספים במערכות מזג האוויר. מערכת הנקראת "האפיק הפרסי" נסוגה, ומתחילות להופיע גם רוחות מזרחיות. בלילות, הפרש הטמפרטורות ההולך וגדל בין היבשה, שמגיבה במהירות לשינויים בקרינה, לבין הים החם, יוצר בריזה יבשתית המתנגדת לרוח המערבית.

במצב של היעדר רוח או בנוכחות רוח מזרחית קלה, גובר היובש ומתרחשת התקררות קרינתית חזקה יותר, בעיקר בעמקים ובמישור החוף. כך, טמפרטורות המינימום בלילה יכולות לרדת במישור החוף, ובמיוחד בחלקים הפנימיים שלו, לעשר מעלות ואף פחות מטמפרטורת פני הים – מצב שאינו יכול להתרחש כאשר הרוח המערבית דומיננטית.