משרד הבריאות שלל לצמיתות את רישיון מנהל מעבדת ההפריה באסותא ראשון לציון, והשעה לשנתיים את האמבריולוג שהיה מעורב בהחזרת העוברים השגויה, בעקבות כשלים חמורים בניהול ובנהלים

היום הודיע משרד הבריאות למרכז הרפואי "אסותא" כי הוא מבצע צעדים נוספים לבדוק את התנהלות המוסד, בעקבות אירוע ההחזרה השגויה של עוברים. הבדיקה מתמקדת, בין היתר, באופני הניהול.

בנוסף, הודיע משרד הבריאות למנהל המעבדה להפריה חוץ גופית באסותא ראשון לציון ולאמבריולוג שהיה מעורב באירוע, כי הם לא יוכלו להמשיך בתפקידיהם. היתר ניהול המעבדה של מנהל המקום ישלל לצמיתות, ורישיונו המקצועי של האמבריולוג ישלל לתקופה של שנתיים.

רישיונו של מנהל המעבדה נשלל בעקבות מה שהוגדר כ"חריגה מתמשכת מנהלי העבודה התקינים, המצביעה על כשלים בניהול המעבדה, אשר אפשרה את הטעות הקשה". ממצאי ועדת הבדיקה העלו כי סביבת העבודה במעבדה לא תאמה את היקף הפעילות, וכן נמצאו ליקויים באי הקפדה על נהלי זיהוי מטופלים, בעבודת האמבריולוגים ובניהול הרשומה הרפואית. עוד צוין כי מנהל המעבדה לא גילה יכולת מקצועית כנדרש ולא התנהל כמצופה, באופן שתרם משמעותית להתרחשות האירוע.

תעודת העובד של האמבריולוג נשללה לשנתיים, בשל "חוסר אחריות ורשלנות במילוי תפקידך, באופן אשר גרם לקרות האירוע". הבדיקה העלתה כי האמבריולוג הפר פעמיים את נהלי המעבדה. בשלב הראשון הועברו עוברים שגויים למטופלת שנכנסה ראשונה לחדר, בשל הכנת העוברים מראש עבור מטופלת אחרת. בשלב השני, בוצעה החזרה של עוברים למטופלת נוספת, אף שהיה ניתן לדעת כי העוברים אינם שייכים לה. כל זאת בניגוד לנהלים שנכתבו כדי למנוע מקרים כאלה.

האמבריולוג יוכל להגיש בקשה מחודשת לקבלת תעודת עובד מעבדה רפואית אקדמאי בעוד שנתיים.

על פי הודעת משרד הבריאות, העובדים רשאים להגיש ערר לשר הבריאות בתוך 30 יום מקבלת ההודעה. בסיום התהליך, משרד הבריאות יוכל לפרסם את שמם.

משרד הבריאות הדגיש כי ימשיך לפעול בנחישות כדי להבטיח את בטיחות המטופלים ואת אמון הציבור במערכת הבריאות.