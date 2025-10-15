אנגרסט השתתף בהלוויה שנערכה למפקדו דניאל פרץ שנרצח בידי מחבלי חמאס בשבעה באוקטובר וגופתו הושבה בימים האחרונים למדינת ישראל

שורד שבי החמאס, מתן אנגרסט שנחטף בשבעה באוקטובר בעת מלחמה, ספד הלילה (רביעי) בהלוויית מפקדו דניאל פרץ אשר גופתו הושבה ביממה האחרונה לישראל משבי החמאס.

"אני בקושי עומד על הרגליים, באמת. זה הקצת שאני יכול לעשות בשביל דניאל וכל הצוות שלי – גיבורים אמיתיים. לא תכננתי לדבר, לא האמנתי שאגיע לפה בכלל, אבל הייתי חייב לבוא. אני בטוח שהשם שומר עליהם עכשיו, שהם בסדר, שהם מחזקים אותי מלמעלה. אנחנו נמשיך להילחם עד שאיתי חן יחזור. אני מוכן להיכנס עכשיו לעזה בשביל להחזיר אותו."

"דניאל פרץ הוא גיבור ישראל, דמות להערצה. מי שזכה להכיר אותו – זכה. הוא סמל, תותח, אלוף אמיתי. אני רגיל לשמוע אותו אומר לי: 'אני כל כך מבסוט שאתה בצוות שלי, שאתה נהג כזה טוב, אני רוצה שיהיה לך טוב'. לראות אותו ככה עכשיו – זה לא נתפס בשבילי."

"אני רגיל להיות הילד הביישן, ופתאום לעמוד פה אחרי שנתיים של שבי זה פשוט בלתי נתפס. השבי היה כלום לעומת זה. אני רואה את עצמי במקומו. אני רוצה לנשק אותו."

"אני רוצה להגיד תודה למשפחה של דניאל, לאח שלו שלחם במוצב, לכל חיילי צה"ל, לכל המשפחות השכולות והחטופים שכבר לא איתנו – שהשם ישמור אותם. אני מבטיח ללוות את המשפחה הזו כל החיים, אני לא עוזב אתכם לשנייה. דניאל איתי בכל מקום שאני הולך, וגם איתי ותומר – הם חלק ממני."

"אני גאה בזה שהרגנו מחבלים ושמרנו על מדינת ישראל בפיקודו של דניאל פרץ. הוא הגיבור שלי, ותדע דניאל – אתה תלך איתי עד יומי האחרון, ובעזרת השם גם בעולם הבא, יחד עם איתי ותומר. יהי זכרכם ברוך".