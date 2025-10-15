הנשיא שב ומאיים על חמאס ואומר כי במידה וארגון הטרור לא יעמוד בתנאי העסקה, צה"ל יוכל לשוב ולהילחם ברצועת עזה

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב ומאיים הערב (רביעי), כאשר לדבריו במידה וחמאס לא יעמוד בתנאי העסקה, צה"ל יוכל לשוב ולהילחם בעת שייתן את האות לכך.

מוקדם יותר הודיע חמאס: "עמדנו בהסכם והעברנו את כל החטופים החיים שברשותנו ואת החללים שניתן להגיע אליהם. נדרשים מאמצים גדולים וציוד מיוחד לאיתור ולחילוץ שאר החללים שעדיין לא העברנו. אנחנו משקיעים מאמצים גדולים לסיום הסוגיה הזאת."

במקביל לכך, הודיע דובר צה"ל כי "על פי המידע שהתקבל, הצלב האדום בדרכו לנקודת מפגש בצפון הרצועה, בה יועברו לידיו מספר ארונות של חטופים חללים.

צה"ל מבקש לנהוג ברגישות ולהמתין לזיהוי הרשמי שיינתן תחילה למשפחות החטופים.

חמאס נדרש לעמוד בהסכם ולבצע את המאמצים הנדרשים כדי להחזיר את החטופים החללים."