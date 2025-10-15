הגופה הרביעית שמסר ארגון הטרור חמאס שייכת לפלסטיני תושב האזור יריחו אשר על פי הפרסומים, עבד עבור ישראל בסריקת מנהרות הטרור

הבוקר (רביעי) נודע כי גופת החלל הרביעי שהשיב חמאס אמש היא איננה גופתו של ישראלי חטוף אלא של פלסטיני. הערב מתפרסם כי מדובר בסייען של צה"ל.

על פי הפרסום ב-YNET, הגופה הרביעית שהוחזרה הלילה שייכת לפלסטיני העונה לשם חליל דוואס, תושב מחנה הפליטים עקבת ג'בר ליד יריחו, שנחשד בשיתוף פעולה עם ישראל.

לפני כשנה וחצי פרסם חמאס כי הצליח לחטוף חייל ישראלי באחת מנהרות הטרור ברצועה. מאוחר יותר התברר כי מדובר בדוואס שנלכד בידי חמאס בעת אשר עבד עבור ישראל בסריקת המנהרות.

אחד הבכירים בחמאס שוחח עם רשת "אל-ג'זירה" ובה התייחס למסירת הגופה ואמר כי "הגופה שישראל אומרת עליה שהיא אינה של ישראל, היא של חייל שנשבה בפעולות ההתנגדות. לקיחת הגופה של החייל לאחת המנהרות התבצעה במהלך פעולה גדודי אל-קאסם במחנה הפליטים ג'באליה במאי 2024".