הפעיל הימני הבריטי טומי רובינסון הגיע היום לישראל וקיים סיור הערב בדרום תל אביב בעקבות סוגיית ההסתננות לישראל. את הסיור הובילה שפי פז, פעילת החזית לשחרור דרום תל אביב המוביל את המאבק נגד ההסתננות, בשיתוף דודו לניאדו חבר מועצת העיר מטעם הליכוד, הצל, פעילי אם תרצו ועוד. פז הציגה בפני רובינסון את המציאות בשכונות העיר בפני רובינסון.

רובינסון, שנודע בבריטניה כמי שמוביל את הקו התקיף נגד ההגירה הבלתי חוקית ומוסלמית, הגיע לישראל במסגרת ביקור קצר. במהלך הסיור עבר רובינסון יחד עם פז במספר מוקדים בדרום העיר, בהם בגינת הרציפים ושכונת נווה שאנן.

רובינסון דימה את בעיית ההגירה בארצו לתופעת ההסתננות בדרום תל אביב, שפי פז הציגה בפניו את השינויים שעברו השכונות בעשור האחרון ואת הקשיים שהיא ותושבי דרום העיר סובלים מתופעת ההסתננות.

לאחר הפגישה אמרה שפי פז: ״טומי רובינסון הוא מקור השראה. חכם, אמיץ, מוכן לשלם מחירים קשים על האמת שלו. כל אחד מאיתנו, בדרכו, הוא לוחם זכויות אדם אמיתי. אנחנו נלחמים על הזכות לקיים את הזהות הלאומית של העם שלנו, לשמר את המורשת שלו, להגן על הזכות לביטחון אישי ולחיים ללא פחד.

בישראל, כמו בבריטניה וכמו בכל העולם המערבי, ההגירה באה תמיד על חשבון חייהם ובטחונם של העניים והחלשים, בזמן שהעשירים והפריווילגים מזינים את המוסר הרקוב שלהם על גבם. לכן הם שונאים אותנו כל כך. לכן כל הממסד מתגייס לרדוף אותנו.

אבל מדינות המערב מתעוררות ומבינות שהן בסכנה, והביקור היום של טומי רובינסון בדרום תל אביב הוא חלק מההתעוררות הזאת. אנחנו נשלב ידיים וננצח״.