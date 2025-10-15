כתב אישום הוגש נגד מוחמד ראיד מחאמיד, בן 20 מאום אל־פחם, בגין תכנון פיגוע עם גדוד ג'נין, העברת מטענים ונשק, ומגע עם סוכן חוץ.

פרקליטות המדינה הגישה ביום שני לבית המשפט המחוזי בחיפה כתב אישום חמור נגד מוחמד ראיד מחאמיד, בן 20 מאום אל־פחם, בגין עבירות ביטחוניות חמורות הכוללות מגע עם סוכן חוץ, קשירת קשר למעשה טרור ועבירות בנשק.

על פי כתב האישום, מחאמיד תכנן יחד עם פעילי גדוד ג'נין לבצע פיגוע נגד כוחות הביטחון הישראליים שפעלו להריסת בתי מחבלים בכפר רומאנה – מחבלים שביצעו את הפיגוע הקטלני באלעד ביום העצמאות בשנת 2022.

במסגרת ההכנות למתקפה, קיבל הנאשם ממפעיל הטרור מחמד זכריה זביידי, דמות בכירה בגדוד ג'נין, 25 מטעני צינור ו-60 כדורים המתאימים לרובה סער מסוג M-16. את האמל"ח העביר מחאמיד לפעילי טרור בכפר רומאנה, מתוך כוונה שייעשה בו שימוש נגד כוחות הביטחון שנכנסו לפעולה באזור.

עוד באותו נושא ״משילות מתחילה כאן״: בן גביר בסיור באום אל־פאחם 10:35 | חדשות סרוגים 12 0 😀 👏

על פי החקירה, במהלך שלוש השנים האחרונות היה הנאשם בקשר מתמשך עם פעילי טרור בג'נין, השתתף בהלוויות של פעילים שנהרגו בפעולות צה"ל ואף הביע תמיכה גלויה במעשיהם. בנוסף, רכש אקדחים ותחמושת בשווי של עשרות אלפי שקלים, אותם החביא בבורות שחפר בשטח השייך למשפחתו ברומאנה.

כתב האישום מייחס למחאמיד עבירות חמורות במיוחד:

מגע עם סוכן חוץ

קשירת קשר למעשה טרור של רצח בנסיבות מחמירות

פעולה בנשק למטרות טרור

עבירות בנשק – רכישה, החזקה ונשיאה

ירי מנשק חם באזור מגורים באופן המסכן חיי אדם

בפרקליטות מדגישים כי מדובר בפרשה חמורה המשקפת שיתוף פעולה בין גורמים ישראליים לגורמי טרור בשטחי יהודה ושומרון, וכי ההליך המשפטי צפוי לכלול עדויות רבות וחומרי מודיעין שנאספו במהלך החקירה.