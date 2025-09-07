במהלך הסיור בעיר יחד עם כוחות הביטחון חולקו צווים נגד עברייני בנייה – בן גביר: "שלושה עשורים של הפקרות הסתיימו"

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר קיים הבוקר (ראשון) סיור משילות בעיר אום אל־פאחם, יחד עם כוחות משטרה, מג"ב ורשות מקרקעי ישראל. במהלך הסיור בוצעה עבודת איתור וחולקו צווים נגד עברייני בנייה.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . בן גביר באום אל פחם

בן גביר אמר במהלך הסיור: "לאחר שלושה עשורים של הזנחה והפקרות – סוף סוף פועלים ואוכפים, בנגב, באום אל־פאחם ובכל מקום. הבוקר מתקיים סיור אכיפה נוסף כדי להחזיר את המשילות למדינה ולוודא שהחוק נאכף בכל מקום. אני מתרשם מעבודת הכוחות ומצפה לכמה שיותר פעילות נגד עברייני בנייה. משילות וריבונות מתחילה כאן".

עוד באותו נושא סקר: מי תרצו שיעמוד בראש מפלגת הימין המאוחדת? 15:36 | אריה יואלי 64 5 ❤️ 😢

כזכור, רק בשבוע שעבר חשף השב"כ חוליית חמאס מחברון שתכננה להתנקש בחייו של השר בן גביר באמצעות רחפנים עם מטעני נפץ, בהכוונה ישירה ממפקדת חמאס בטורקיה – ניסיון שסוכל בפעילות משותפת של שב"כ וצה"ל.