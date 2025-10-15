הפסטיבל הבינ"ל לסרטי נשים בירושלים חוזר ב-27-31 באוקטובר עם סרטים בבימוי נשים, תחרויות ישראליות והקרנות ייחודיות במקלטים לנשים

הפסטיבל הבינלאומי לסרטי נשים בירושלים יתקיים השנה בין התאריכים 27-31 באוקטובר, ויציע מבט רחב על יצירה נשית עולמית – מהקולנוע הישראלי ועד פסטיבלי קאן וטרייבקה. הפסטיבל, שמתקיים בסינמטק ירושלים, מעניק מדי שנה במה ליוצרות קולנוע מכל רחבי העולם ומחבר בין אומנות, חברה וקהילה.

קולנוע שנוגע ומרפא

הפרויקט החברתי המרכזי של הפסטיבל הוא ההקרנות במקלטים לנשים נפגעות אלימות – יוזמה שנולדה מתוך מציאות קשה והפכה לגשר של תקווה. לאורך השנה מתקיימות במקלטים הקרנות של מיטב סרטי הבמאיות בישראל, לצד מפגשים עם היוצרות וסדנאות כתיבה, משחק ווידאו-תרפיה, שמאפשרות עיבוד רגשי דרך אמנות הקולנוע.

סרט הפתיחה: "נגררת" (Tow)

את הפסטיבל תפתח הדרמה האמריקאית "נגררת" (Tow) של הבמאית סטפני ליינג. אמנדה (רוז ביירן) חיה בתוך מכונית ישנה שהיא גם ביתה וגם סיכוי אחרון לעתיד טוב יותר. כשהרכב נגנב והיא נותרת חסרת כל, היא מחליטה להיאבק במערכת, בעזרת עורך דין צעיר ואידיאליסט, ולצאת למסע שמבוסס על סיפור אמיתי.

הסרט הוצג בפסטיבל טרייבקה ומככב בו קאסט מרשים: אוקטביה ספנסר, אריאנה דבוז, דומיניק ססה, סיימון רקס ודמי לובאטו.

סרט הנעילה: "האשליה של יקושימה"

את הפסטיבל תחתום הדרמה היפנית-צרפתית "האשליה של יקושימה" (Yakushima's Illusion) של הבמאית נעמי קאווסה.

העלילה מספרת על קורי, מתאמת צרפתייה להשתלות לב בילדים, שנשלחת ליפן – מדינה שבה תרומת איברים נחשבת עדיין לטאבו. בזמן שהיא נלחמת להציל את חייו של ילד, בן זוגה ג'ין נעלם לפתע והופך ל"ג'והאצו" – אחד מאלפי האנשים הנעלמים ביפן מדי שנה. קורי נאלצת לבחור בין הצלת חיים לאבל אישי עמוק.

יקירת הפסטיבל: יעל פרלוב

השנה תוענק תעודת יקירת הפסטיבל לאשת הקולנוע יעל פרלוב – עורכת, מפיקה ומורה לקולנוע מהבולטות בישראל, כלת פרס האקדמיה ופרס אמנות הקולנוע של משרד התרבות.

פרלוב, שהחלה את דרכה לצד אביה דוד פרלוב, ייסדה את תחרות הסרטים הדוקומנטריים על שמו, והובילה פרויקטים לקידום יוצרות קולנוע, בהם דוקו דאנס ו-חדר משלך, נשים כותבות. בעבודתה היא משלבת זיכרון, תיעוד ומעורבות חברתית, ומשמרת יצירות מופת כמו יומן ו-בן גוריון, אפילוג.

מבט נשי בינלאומי

הפסטיבל השנה יציג מבחר עשיר של סרטים בבימוי נשים מרחבי העולם, שחלקם יוקרנו לראשונה בישראל. בין הבולטים:

"המלכה האם" (Queen Mom) – דרמה צרפתית של הבמאית מנאל לבידי על אמל, מהגרת מטוניס שנאבקת להעניק לילדיה חיים טובים בצרפת, גם כשהמערכת סוגרת עליה. הסרט הוקרן במסגרת שבועיים של במאים בפסטיבל קאן 2025.

"המכתב הטוב" (La Buena Letra / The Good Manners) – סרטה של ססיליה ריקו קלאבלינו הספרדייה, המתרחש בעיירה שלאחר מלחמת האזרחים. סיפור עדין על נשים, משפחה והמחיר של הטראומה ההיסטורית.

"ארבעה מכתבי אהבה" (Four Letters of Love) – עיבוד פיוטי לרומן של נייל וויליאמס, בבימויה של פולי סטיל ובכיכובם של פירס ברוסנן, הלנה בונהם קרטר וגבריאל ביירן. סיפור על גורל, אהבה והמאבק בין הרצון החופשי לנסיבות החיים.

בנוסף, יוקרנו סרטים ישראליים שטרם הגיעו לאקרנים, בהם: "בתים" (ורוניקה ניקול טטלבאום), "חשבונות שמיים" (אסתי ביטון שושן) ו-"מאמא" (אור סיני).

תחרויות חדשות וטרום בכורה

לראשונה יתקיימו השנה ארבע תחרויות ישראליות: הסרט הארוך, הסרט הקצר העצמאי, סרטי סטודנטיות ותחרות ייחודית לבמאיות צעירות – תיכוניסטיות. כולן יעניקו במה לקולנוע נשי ישראלי חדש, פורץ דרך ומעורר השראה.

במסגרת הפסטיבל תתקיים גם טרום בכורה לסרט "חותכת את השמיים" (סלוצקי הפקות, קשת 12), בבימוי עמי טיר ובהפקת אדוה דדון. הסרט מספר את סיפורה של אליס מילר, האישה ששברה את תקרת הזכוכית של חיל האוויר הישראלי, ומציג עדויות וקטעי ארכיון נדירים.

גם אונליין

בדומה לשנים קודמות, הפסטיבל יקיים גם מסגרת אונליין, המנגישה את חוויית הפסטיבל לצופים ברחבי הארץ. שלושה סרטים תיעודיים באורך מלא ושיחות מוקלטות עם היוצרות יוצעו לצפייה במהלך ימי הפסטיבל דרך פלטפורמה ייעודית.