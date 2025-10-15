פקיסטן ואפגניסטן הידרדרו לעימות צבאי חריף בגבול, לאחר תקיפות אוויריות פקיסטניות בעומק אפגניסטן בתגובה למתקפות הטאליבן. עשרות נהרגו, מאות נפצעו.

נראה שהאלימות במזרח התיכון לא עוצרת לרגע. לאחר שישראל הסכימה לנצור את האש כחלק מעסקה כוללת בתיווך טראמפ, סכסוך מזרח תיכוני נוסף מתפוצץ למלחמה גלויה, הפעם בין פקיסטן ואפגניסטן.

המזרח התיכון לא מחכה לאף אחד, וחזית חדשה נפתחה מזרחית לישראל, פקיסטן ואפגניסטן פתחו בסחרור אלים, שמאיים להתגלגל למלחמה מזרח תיכונית חדשה. למרות מספר ניסיונות פיוס לאורך השבועות האחרונים, רף האלימות בין המדינות רק עולה, כאשר השלטון באיסלמבאד הכריז מלחמה על שלטון הטאליבן והחל בביצוע תקיפות אוויריות אינטנסיביות בעומק אפגניסטן.

על מנת להסביר את הרקע לשחרור עלינו לחזור ל-2021, אז נטשה ארה"ב תחת ממשל ביידן את אפגניסטן והשאירה את שלטוון הטרור של הטאליבן עומד בראש מורם בעיר הבירה, קאבול. לאחר תקופות של מתיחות גבולית בין הממשל הפיקסטני לשלטון הטאליבן, עימותים קשים שזרעו הרס וקורבנות החלו לפרוץ בבירור: שתי המדינות משליכות האש, מאשימות זו בזו במעשי תוקפנות ובסיוע למחבלים.

פקיסטן מזה זמן רב מאשימה את ממשלת הטאליבן באפגניסטן בכך שהיא מאפשרת לפעילי Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) להשתמש באפגניסטן כבסיס לתכנון ולביצוע התקפות נגד מטרות בפנים פקיסטן.

אפגניסטן, מנגד, מכחישה במפורש את הטענות.

בעוד לאורך השנים האחרונות שמרו השלטונות הפקיסטנים על גישה מרוסנת, מאז העימות המתוקשר עם הודו, נראה שאיסלאמבאד החלה להיפתח יותר ויותר לפתרונות צבאיים. לאורך השבועות האחרונים פתח חיל האוויר הפקיסטני במתקפה רחבה על אפגניסטן ומה שהם מתארים כ"מחנות אימון" לארגוני טרור בתוך המדינה. ניוסיונות פיוס שהביאו להסכמה ל"רגיעה" לפני ימים בודדים התפרקו, והמתקפות חודשו.

על פי פקיסטן, חוסלו על ידי חיל האוויר יותר ממאה מחבלים משורות ארגון הTTP, בעוד הטאליבן טוען כי חיסל 58 חיילים של צבא פקיסטן מתחילת הסכסוך.