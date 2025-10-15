כתב אישום חמור על עבירות איומים הוגש נגד חשוד שהגיע לבסיס צבאי ואיים על חייו של ראש הממשלה ונבחרי ציבור נוספים.

כתב אישום חמור על עבירות איומים הוגש היום (רביעי) נגד חשוד שהגיע לקריה בתל אביב ואיים על חייו של ראש הממשלה ונבחרי ציבור נוספים. החשוד נעצר בשבוע שעבר בזמן ביצוע החשדות.

האירוע התחרש בתאריך 13.10.25 התקבל דיווח במוקד 100 של משטרת ישראל על אדם חשוד שהגיע לשערי הבסיס צבאי במרכז תל אביב, והתבטא כי בכוונתו לרצוח את ראש הממשלה ונבחרי ציבור נוספים.

שוטרי תחנת לב ת"א במרחב ירקון שהוזעקו למקום איתרו את החשוד, בן 46, תושב ראשון לציון, ועצרו אותו תוך שהוא ממשיך באיומיו כלפי נבחרי הציבור והשוטרים שביצעו את המעצר.

החשוד נחקר בתחנת המשטרה ולאחר מכן הובא להארכת מעצרו בבית המשפט, אשר קבע כי מעצרו יוארך עד היום. היום כאמור הגישה יחידת התביעות של מחוז תל אביב כתב אישום חמור נגד החשוד בעבירות איומים בשלושה מקרים שונים, וכן הוגשה בקשה למעצרו עד תום ההליכים.