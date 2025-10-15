נשיא סוריה החדש, אחד א-שרע, נחת לפני זמן קצר במוסקבה כחלק מביקור מדיני ראשון ברוסיה. באופן חסר תקדים, א-שרע הפציא בנשיא רוסיה וצוותו להסגיר את הנשיא הדיקטטור לשעבר, בשאר אל אסד, לעמוד למשפט בסוריה.
על פי הדיווחים, א-שרע צפוי לבקש ממוסקבה להסגיר את אסד לידי הרשויות בדמשק, כדי שיעמוד למשפט בסוריה. מדובר בצעד דרמטי שמסמן ניסיון מקביל להתקרב למוסקבה, אך גם לנסות להשיג את החזרתו של הדיקטטור הגולה.
אסד, שהודח מתפקידו לאחר שנים ארוכות של שלטון רצוף מלחמות אזרחים וסנקציות בינלאומיות, מצא מקלט ברוסיה — בעלת בריתו הוותיקה. למרות חוסר היציבות במדינה, סוריה עדיין מחזיקה קלפים רבים ביחסים עם רוסיה, בדגש על נכסיה הצבאיים במדינה.
כעת יידרש פוטין להחליט האם עולו של הנשיא לשעבר מדמשק, שווה סיכון לעמדה האסטרטגית הרוסית ברחבי הגלובוס.
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
0 דיונים
איתי עינב
ואווו13:16 15.10.2025
פוטין
אינשלהה יוסגר13:48 15.10.2025
שירי מנתניה
שיבקש גם את הסגרתו של פוטין.13:47 15.10.2025
