אדם חולץ ללא רוח חיים בשריפה בחדרה. השריפה פרצה בדירת מגורים בקומת הקרקע של מבנה בן שבע קומות ברחוב הנשיא בעיר

אדם נהרג היום (רביעי) בשריפה בחדרה. השריפה פרצה בדירת מגורים בקומת הקרקע של מבנה בן שבע קומות ברחוב הנשיא בעיר. במקום אותר אדם לכוד בחדר השינה, אשר חולץ על ידי הצוותים והועבר לגורמי הרפואה במקום, אשר נאלצו לקבוע את מותו.

האירוע התחיל בשעה 11:29 התקבל דיווח במשל״ט 102 של מחוז חוף על שריפה שפרצה צוותי כיבוי והצלה מתחנת חדרה הוזנקו למקום. עם הגעתם זיהו הלוחמים בעירה פעילה בתוך אחת הדירות בקומת הקרקע, באזור חדר השינה.

עוד באותו נושא ארבעה פצועים חולצו מדירה בוערת בבת ים 08:04 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

לוחמי האש ביצעו פריצה מהירה, חדרו לדירה תחת עשן סמיך וקרינה חזקה, וחתרו למגע עם מוקד האש. במהלך הסריקות אותר אדם לכוד בחדר השינה, אשר חולץ על ידי הצוותים והועבר לגורמי הרפואה במקום, אשר נאלצו לקבוע את מותו.

חוקר דליקות מתחנת חדרה יחקור את נסיבות פרוץ השריפה. לדבריו של מפקד האירוע, רב רשף מגדי טיארה: "במהלך משמרת שגרתית התקבל דיווח על ידי משל״ט חוף על שריפת מגורים ברחוב הנשיא בחדרה. בהגעת הצוותים למקום צוותי הכיבוי ביצעו פריצה מהירה, חדרו לדירה כשהם פועלים תחת עשן סמיך וקרינה חזקה, וחתרו למגע עם מוקד הבעירה. במהלך הסריקות אותר אדם לכוד בחדר השינה, חולץ על ידי הצוותים והועבר לגורמי הרפואה במקום.״