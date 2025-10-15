כחודש לאחר מותו בהתנקשות פוליטית, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, העניק לפעיל הימין צ'ארלי קירק את העיטור האזרחי הגבוהה ביותר בארצות הברית.
אמש במעמד מיוחד, העניק נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, את מדליית החופש הנשיאותית של ארה"ב, העיטור האזרחי הגבוהה ביותר שניתן במדינה.
מדליית החופש, או עיטור החירות הנשיאותי, נחשב לכבוד הגבוהה ביותר שניתן לאזרחים בארצות הברית על שירותם למדינה, אמש הנשיא העניק אותו בטקס מרגש לפעיל הפוליטי צ'ארלי קירק.
הפרס הוענק בטקס מרגש אליו הגיע הנשיא, המדלייה הוענקה לאשתו וממשיכת דרכו, אריקה קירק.
האירוע מתרחש קצת יותר מחודש לאחר שקירק נורה למוות בתנקשות פוליטית, בזמן שהשתתף באירוע שיח באוניברסיטה בארצות הברית. על פי החשד הוא נורה למוות בקליע בודד על ידי טיילר רובינסון, צעיר בן 20, שהתנקש בקירק בגלל שהחזיק בעמדות ימין מובהקות בעוד רובינסון החזיק בעמדות שמאל קיצוני.
