במערכת הביטחון מבהירים, כי בניגוד לפרסומים מעבר רפיח לא נפתח היום (רביעי). נמשכת ההיערכות לפתיחתו ליציאה וכניסה של עזתים בלבד. הסיוע ההומניטרי ממשיך להיכנס לרצועת עזה דרך מעבר כרם שלום ומעברים נוספים לאחר בידוק ישראלי.

מוקדם יותר היום פורסם דיווח כי אחרי שהוטלו סנקציות על ארגון הטרור חמאס בעקבות שחרור של ארבעה חללים חטופים בלבד בערב החג. הוחלט הבוקר לבטל את הסנקציות בעקבות הימשכות החזרת החללים בטפטופים ביניהן פתיחת מעבר רפיח. כך על פי הדיווח של כתב חדשות 12 עמית סגל. כעת כאמור במערכת הביטחון מכחישים.

היום זוהו גופותיהם של תמיר נמרודי, איתן לוי ואוריאל ברוך. בנוסף צה"ל אישר כי הגופה הרביעית שמסר ארגון הטרור חמאס היא לא של אחד מהחטופים. ככל הנראה היא של פעיל חמאס בעזה.