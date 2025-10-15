האלימות במגזר הערבי: שומר בית ספר נורה למוות בכפר יאסיף הסמוכה לעכו. השומר פונה לטיפול במצב אנוש וזמן קצר לאחר מכן מותו נקבע בבית החולים

שומר בית ספר נורה למוות הבוקר (רביעי) בכפר יאסיף הסמוכה לעכו. המשטרה פתחה בחקירה אחרי דיווח על ירי לעבר השומר, שפונה לטיפול במצב אנוש וזמן קצר לאחר מכן מותו נקבע בבית החולים.

שוטרי גליל מערבי שהגיעו מייד למקום, מבצעים מחסומים וסריקות נרחבות לאיתור חשודים במסגרת החקירה שנפתחה. הרקע לאירוע פלילי והחשד הוא שמדובר בסכסוך בין עבריינים.

בשבוע שעבר גבר כבן 35 נרצח בעראבה. חובשים ופראמדיקים של מד"א דיווחו על גבר כבן 35 ללא סימני חיים עם פציעות חודרות, וקובעים את מותו במקום.

ממד"א נמסר: "בשעה 11:00 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב אשר על פצוע מאירוע אלימות בעראבה. חובשים ופראמדיקים של מד"א מדווחים על גבר כבן 35 ללא סימני חיים עם פציעות חודרות, וקובעים את מותו במקום.