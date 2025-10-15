בן צור בסינגל חדש – "שהשם ישמור עלייך": שיר תפילה עכשווי שמחבר בין אהבה לאמונה, ובין קודש לחול. מילים פשוטות שמדברות ישר ללב ומזכירות כמה כוח יש באמונה ובאהבה

בימים שבהם כולנו מחפשים נחמה, בן צור משיק את "שהשם ישמור עלייך" – שיר תפילה עכשווי שמחבר בין אהבה לאמונה, בין קודש לחול, ומצליח במילים פשוטות לדבר ישר ללב.

האזינו לשיר החדש של בן צור – "שהשם ישמור עלייך"

"תלינו על הקיר את הפרק של מזמור לתודה… כל פעם שאת קצת אבודה" – כך נפתח השיר החדש, ומיד ברור שמדובר ביותר משיר אהבה. זו תפילה קטנה, אישית, בין אדם לבוראו, בין לב ללב – ואז מגיע הפזמון, כמו מענה טבעי לתפילה: "שהשם ישמור עלייך, שהשם ישמור עליי, שהשם ישמור עלינו".

שיר שמרגיש כמו חיבוק של אמונה

בן צור ממשיך להביא את הקול האמיתי שלו – כן, מאמין, בלי עטיפות. בשיר הוא כותב על אהבה שנשענת על אמונה ועל ידיעה שגם ברגעים קשים, "ה' איתך, תביני – בחיים את לא בודדה". זו מוזיקה שמגיעה ממקום טהור – עם רוח של אמונה, לב פתוח ותפילה פשוטה . בדיוק מה שכולנו צריכים בתקופה כזו.

בדרך למנורה – עם לב ענק

הסינגל יוצא אחרי מופע סולד אאוט בקיסריה, ורגע לפני שבן צור יעלה לשני מופעים רצופים בהיכל מנורה. עם מילים שנוגעות בכל בית בישראל, הוא ממשיך להוכיח שאפשר לשיר על אמונה בצורה הכי ישראלית שיש – פשוטה, חמה ומלאת אהבה.