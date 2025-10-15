מהומות מחוץ לבית המשפט, בזמן חידוש משפט נתניהו, השר יריב לוין הכריז כי יעביר בוועדת השרים לחקיקה הצעת חוק לביטול המשפט

ראש הממשלה בנימין נתניהו חזר היום (רביעי) להעיד בבית המשפט אחרי יותר מחודש. מהומות התרחשו מחוץ למשפט. השרים לוין וקיש קראו לבטל את המשפט.

חברי הליכוד שהגיעו למשפט עם שר המשפטים יריב לוין, יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, שר התקשורת שלמה קרעי, שר הכלכלה ניר ברקת ,שר התרבות והספורט,מיקי זוהר והשרה להגנת הסביבה עידית סילמן.

עוד באותו נושא מסימני "אחרי החגים": שוב דחייה במשפט נתניהו? 16:51 | חדשות סרוגים 3 0 😀 👏

דבריו של שר המשפטים יריב לוין: "גם הבוקר, במקום להמשיך ולנהל את המאבק הקשה להשבת כלל החטופים החללים, לפירוק החמאס מנשקו ולהרחבת מעגל השלום, נאלץ ראש הממשלה בנימין נתניהו להתייצב בבית המשפט ולהשיב לשאלות הזויות על בובות וסיגרים".

"המשפט הזה מעולם לא היה צריך להתחיל וקיומו בימים האלה מנוגד הן לצדק והן לטובת המדינה. הודעתי לפני מספר שבועות כי אני תומך בקידומה המהיר של הצעת החוק החשובה של ח״כ אריאל קלנר, שנועדה להבטיח כי יתאפשר לראש הממשלה להקדיש את הזמן הדרוש לניהול ענייני המדינה בעת הזו. בכוונתי להעבירה בוועדת השרים לחקיקה מיד עם הנחתה על שולחנה".

השר קיש:"משפט נתניהו הוא פוליטי ומעוות"

שר החינוך יואב קיש: "אנו נמצאים באחת התקופות הרגישות והקריטיות בתולדות מדינת ישראל. על סדר היום ניצבים אתגרים ביטחוניים עמוקים, איומים קיומיים והזדמנויות היסטוריות נדירות לעיצוב פני האזור: מן הזירה הצבאית, דרך הסכמי שלום ועד לחיזוק מעמדנו הבינלאומי".

"‏ובשעה גורלית שכזו, כאשר נדרשת הנהגה שמרוכזת כל כולה במטרות הלאומיות, לא ייתכן שראש ממשלת ישראל ייאלץ להקדיש שעות ארוכות מזמנו, מרצו ותשומת לבו למשפט תפור ומיותר, מתוקשר ונטול בסיס של ממש, שהפך מזמן לקרקס ציבורי ומשפטי. ‏זה לא רק עניין של עיתוי. זה לא רק בגלל המצב. המשפט הזה כולו, מהשורש, היה ונשאר שגוי. משפט שנבנה על עיוותים, הדלפות, לחצים והאשמות תפורות. משפט שבבסיסו עומדים סעיפים שמביכים את המערכת עצמה, הפך לכלי פוליטי ולאכיפה בררנית שאין לה מקום במדינה דמוקרטית".

‏בנאומו האחרון בכנסת ובהזדמנויות רבות אחרות, הנשיא טראמפ התייחס לביטול משפט נתניהו ואמר את מה שרובנו חושבים: משפט נתניהו הוא פוליטי ומעוות שנבנה על בסיס מניעים זרים ויש לבטלו. ‏המשך קיום המשפט נותן רוח גבית למנגנון משפטי שמערער את אמון הציבור, מחליש את הדמוקרטיה ומסיט את ההגה מהמקום שאליו הוא חייב להיות מופנה לביטחון, שיקום, שגרה ותקומה".

"המשימות לפנינו הן רבות ומשמעותיות בראשן החזרת כל החטופים החללים, מיצוי פוטנציאל מתווה טראמפ והסכמי שלום נוספים. כחלק מהליך ריפוי ואחדות העם זה הזמן לומר את האמת: המשפט הזה לא צריך רק להיעצר, הוא צריך להתבטל".

שר התרבות והספורט מיקי זוהר: "אני יושב בבית המשפט המחוזי ונדהם. ראש ממשלת ישראל, אשר בעיצומם של ימים אלו מוביל את אחד המהלכים הגדולים בהיסטוריה של עמנו וארצנו, נאלץ לבזבז את זמנו היקר על עדויות ודיונים משפטיים מיותרים שקורסים לתוך עצמם ושעוסקים בזוטות ורק גורמים לפילוג של העם. אני קורא לחבריי שרי הממשלה, להצטרף להצעתו של נשיא ארה״ב וידידינו הגדול דונלד טראמפ ולבקש מנשיא המדינה הרצוג לתת לרה״מ חנינה.

הגיע הזמן שנעצור את הסאגה ההזויה הזו ונאחד את העם מחדש.".