ירון אור, אביו של שורד השבי אבינתן סיפר בראיון לקלמן ליברמן ברשת ב עדויות מזעזעות ממה שעבר על בנו בשבי החמאס

אבינתן אור שוחרר ביום שני האחרון אחרי 738 ימים בשבי ארגון הטרור חמאס שברובם היה לבדו ולא פגש חטופים אחרים. הבוקר (רביעי) ירון אור, אביו של סיפר בראיון לקלמן ליברמן ברשת ב עדויות מזעזעות ממה שעבר על בנו בשבי.

אור סיפר כי אבינתן ניסה לברוח פעם אחת מהשבי ואז הרביצו לו כעונש על ניסיונו לברוח. הוא היה נעול בכלוב קטנטנן ברוחב של המזרן שנתנו לו ובגובה 1.80 בלבד. בנוסף מעל לשנה הוא היה אזוק לסורגים. מחבלים סביבו נפגשו מספר פעמים אך הוא לא נפגע.

מוקדם יותר היום פורסם כי חמאס העביר אמש את גופותיהם של החללים החטופים: איתן לוי, אוריאל ברוך ותמיר נמרודי. לצד שלושת החללים, העביר ארגון הטרור גופה של עזתי.