כריסטיאנו רונאלדו ונבחרת פורטוגל אמנם פספסו אתמול (שלישי) הזדמנות לעלות באופן למונדיאל, אך הכוכב קבע עוד שיא איש מדהים. הפורטוגזי הבקיע צמד, והפך למלך שערי מוקדמות המונדיאל בכל הזמנים עם 40 כאלה. הוא עקף את קרלוס רואיז הגווטאמלי.

זה היה שערו ה-143 בנבחרת, כמעט מאה שערים יותר מפאולטה שבמקום השני עם 47. זה היה שערו ה-948 בקריירה, והוא מתקרב למטרת העל של השער האלף.

במשחק עצמו רונאלדו השווה בדקה ה-22 מול הונגריה והשלים מהפך בדקה ה-45+3. לצערו דומינק סובוסלאי השווה בדקה ה-91 ודחה את חגיגות העלייה למונדיאל למשחק הבא.

פורטוגל ראשונה עם עשר נקודות אחרי ארבעה מחזורים, הונגריה שנייה עם חמש ואירלנד שלישית עם ארבע. נותרו שני משחקים לסיום כשהראשונה מעפילה אוטמטית למונדיאל והשנייה לפליאוף.