הפעימה השנייה של החזרת החללים החטופים. רכבי הצלב האדום הגיעו למקום המפגש עם מחבלי חמאס, שם מסרו להם המחבלים 4 גופות נוספות של חטופים.
מצה"ל נמסר: "על פי המידע שנמסר מהצלב האדום ארבעה ארונות של חטופים חללים, הועברו לידיו והם עושים את דרכם אל עבר כוח צה"ל ושב"כ בשטח הרצועה. חמאס נדרש לעמוד בהסכם ולבצע את המאמצים הנדרשים כדי להחזיר את החטופים".
לאחר מסירת הגופות לידי הצלב האדום הן יועברו לשטח ישראל, משם הם יילקחו למרכז לרפואה משפטית שם יחל הליך הזיהוי, שרק בסיומו יכריזו צה"ל והשב"כ על זהות החללים שהחוזרו לישראל.
