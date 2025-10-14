יו"ר הכנסת לא הזמין את נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית ואת היועמ"שית בהרב-מיארה לנאום של נשיא ארה"ב בכנסת, הנשיא תקף את ההחלטה: "פגיעה בממלכתיות", יו"ר הכנסת אוחנה השיב: "הכנסת לא תקבל בהכנעה את רמיסתה"

נשיא המדינה יצחק הרצוג גינה את אי הזמנת נשיא בית המשפט העליון השופט עמית ואת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה לטקס בכנסת שהתקיים אתמול (ג') בקבלת פני נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

וכך תקף הנשיא: "הדרתם של נשיא בית המשפט העליון והיועצת המשפוית לממשלה ממעמד נאום נשיא אר"ב בכנסת- מעשה לא ראוי ופגיעה בממלכתיות".

יושב-ראש הכנסת אמיר אוחנה השיב: "מצער שנשיא המדינה מצפה שרק רשות אחת תהיה "ממלכתית" ותנהג לפי הכללים בזמן שרשות אחרת רומסת אותה בחוסר סמכות ובניגוד לחוק. למי ששכח: הרשות השופטת שמה עצמה מעל העם ומעל הדמוקרטיה כשפסלה חוק יסוד, מהלך חסר תקדים במדינת ישראל, המבטל את הכרעת הרוב – ועוד בזמן מלחמה.

עוד הוסיף: "מי שרומס את הכנסת בהחלטותיו – לא יכול לצפות להזמנת כבוד ממנה. לא כל עוד אני יושב-הראש שלה.

הגב׳ בהרב-מיארה, שגוררת רגליים בטיפול בהסתה החמורה ובהטרדות נגד נבחרי הציבור ומאפשרת את רמיסתם, שלא טורחת להשיב למכתבים ובהם ראיות חותכות להדלפה חמורה של פרוטוקול סודי שביצע חה״כ גלעד קריב מוועדת החוץ והביטחון במשך חודשים, וגם כעת כמעט אחרי שנתיים מסרבת לקבל החלטה להעמיד לדין את המדליף לא יכולה גם היא לצפות לקבל הזמנת כבוד כשהיא מזלזלת ברשות המחוקקת".

ולבסוף חתם: "כבר אמרתי: הכנסת לא תקבל בהכנעה את רמיסתה".