נשיא המדינה יצחק הרצוג גינה את אי הזמנת נשיא בית המשפט העליון השופט עמית ואת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה לטקס בכנסת שהתקיים אתמול (ג') בקבלת פני נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.
וכך תקף הנשיא: "הדרתם של נשיא בית המשפט העליון והיועצת המשפוית לממשלה ממעמד נאום נשיא אר"ב בכנסת- מעשה לא ראוי ופגיעה בממלכתיות".
יושב-ראש הכנסת אמיר אוחנה השיב: "מצער שנשיא המדינה מצפה שרק רשות אחת תהיה "ממלכתית" ותנהג לפי הכללים בזמן שרשות אחרת רומסת אותה בחוסר סמכות ובניגוד לחוק. למי ששכח: הרשות השופטת שמה עצמה מעל העם ומעל הדמוקרטיה כשפסלה חוק יסוד, מהלך חסר תקדים במדינת ישראל, המבטל את הכרעת הרוב – ועוד בזמן מלחמה.
עוד הוסיף: "מי שרומס את הכנסת בהחלטותיו – לא יכול לצפות להזמנת כבוד ממנה. לא כל עוד אני יושב-הראש שלה.
הגב׳ בהרב-מיארה, שגוררת רגליים בטיפול בהסתה החמורה ובהטרדות נגד נבחרי הציבור ומאפשרת את רמיסתם, שלא טורחת להשיב למכתבים ובהם ראיות חותכות להדלפה חמורה של פרוטוקול סודי שביצע חה״כ גלעד קריב מוועדת החוץ והביטחון במשך חודשים, וגם כעת כמעט אחרי שנתיים מסרבת לקבל החלטה להעמיד לדין את המדליף לא יכולה גם היא לצפות לקבל הזמנת כבוד כשהיא מזלזלת ברשות המחוקקת".
ולבסוף חתם: "כבר אמרתי: הכנסת לא תקבל בהכנעה את רמיסתה".
mch
למה יו"ר הכנסת לא הזכיר את עו"ד יצחק גולדפיינדר שעברות במקרקעין נקשרו בשמו? אותו עוכר דין מינה את עצמו לנשיא בית המשפט העליון, מינוי שקיבל אישור מנשיא המדינה שעדיין לא...
למה יו"ר הכנסת לא הזכיר את עו"ד יצחק גולדפיינדר שעברות במקרקעין נקשרו בשמו? אותו עוכר דין מינה את עצמו לנשיא בית המשפט העליון, מינוי שקיבל אישור מנשיא המדינה שעדיין לא דיבר בחקירת המשטרה בנושא מימון העמותות של אהוד ברק לקראת בחירות.המשך 20:28 14.10.2025
יצחק
הרצוג גם אותך לא הייתי מזמין20:42 14.10.2025
אלמוני
איך הדתים מקבלים הומו לכנסת ואת נשיא בית המשפט ויועץ לא מזמינים מענין אם טרמאפ יודע שיור הכנסת הוא הומו20:38 14.10.2025
אוי נא...
אוחנה מזיין בשכל ומזדיין בת*"20:34 14.10.2025
יאיר
סוף סוף קיבלו ביצים21:03 14.10.2025
אליהו 3
אוחנה תותח. העם איתך20:54 14.10.2025
אלעד
הנשיא בעיני עצמו כמו ההיא שנאחזת בכסא הם עובדי ציבור ולא נבחרי ציבור מלכתחילה הנשיא טראמפ נאם מול נבחרי ציבור21:12 14.10.2025
יוגל
כל הכבוד על ההחלטה להדרת אנשים אלו,מי שלא מכבד את הכנסת והחקיקה שלה, שלא יצפה הכנסת נכבדה תכבד אותו21:15 14.10.2025
יעקב
אוחנה האפס לא היה מעז לעשות דבר ללא אישור והכוונה של אדונו ביבי. ביחד הם הפגינו את נצחונו הסופי של הביביזם על ישראל הנאורה ושומרת החוק. את המחיר נשלם כולנו,...
אוחנה האפס לא היה מעז לעשות דבר ללא אישור והכוונה של אדונו ביבי. ביחד הם הפגינו את נצחונו הסופי של הביביזם על ישראל הנאורה ושומרת החוק. את המחיר נשלם כולנו, וביוקר.המשך 21:17 14.10.2025
דוד
חבורת אפסים, העיקר מדברים אחדות...21:16 14.10.2025
