לאחר שחרורו מהשבי, מתן אנגרסט שוחח עם הרמטכ"ל אייל זמיר, נדהם לגלות שגם הוא שריונר, והשניים שוחחו על הקרב, השבי והמאמצים לשחרורו

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, שוחח היום (שלישי) עם מתן אנגרסט, לוחם השריון שנחטף ב-7 באוקטובר ונשבה בעזה, לאחר ששהה בטנק עם חבריו שנפלו בקרב. במהלך השיחה, הופתע אנגרסט לגלות שהוא זה שמדבר איתו: רמטכ"ל שהיה בעצמו שריונר. "אני לא מאמין ששריונר הגיע להיות רמטכ"ל", אמר בהתרגשות.

אנגרסט לחם בטנק יחד עם תומר ליבוביץ', איתי חן ודניאל פרץ, שנפלו במהלך מתקפת חמאס. פרץ וחן נחטפו גם הם, אך לא שבו מהשבי. אנגרסט הוא היחיד מהטנק שנחטף חי, ושוחרר.

הרמטכ"ל בירך אותו על שובו ושמע ממנו על התקופה הקשה בשבי. זמיר הביע הערכה עמוקה על החוסן שהפגין, ועדכן את אנגרסט בנוגע למאמצים הרבים שנעשו לשחרורו.