19:43

החלל הרביעי: זוהתה גופתו של החייל דניאל פרץ ז"ל

19:42

הסתיו כבר פה: זה מה שיקרה בימים הקרובים. תחזית מזג אוויר

19:36

מרגש: הפצוע קטוע הרגליים חגג שמחת תורה. צפו

19:25

קשה ומזעזע: פרטים חדשים מהשבי של אלקנה בוחבוט

19:16

קיבוץ בארי: זוהתה גופתו של יוסי שרעבי

19:10

דיווח: חמאס ימסור הלילה ארבעה חטופים חללים

19:02

חמאס מפר את ההסכם: סיכום חדשות החג

16:59

הצלב האדום בדרך ל-4 החללים: "צה"ל ערוך לקליטת ארונות נוספים"

16:54

כ"ץ על שחרור ארבעת החללים: "כל עיכוב ייחשב להפרה בוטה"

16:44

צה"ל מעדכן: "כל השבים המריאו אל בתי החולים"

16:23

דובר צה"ל: "המשימה לא תמה, דורשים מחמאס לעמוד בהסכם"

16:18

חמאס בהודעה רשמית: אלו החטופים החללים שישוחררו היום

16:03

ממשיכים לטפס: שיא כל הזמנים בעליית יהודים להר הבית

15:53

אחרי 4 חודשים: אהרון מזרחי, שנפגע מטיל איראני, מת מפצעיו

15:47

חוזרים הביתה: צפו בתמונות של שורדי השבי מתאחדים עם משפחותיהם

14:58

שוב בבית: תיעוד המפגש של גיא גלבוע דלאל עם משפחתו

14:49

עודה וכסיף מתפרעים בנאום טראמפ שמפרגן לסדרנים. צפו

14:28

משרד החוץ האינדונזי מודיע: "לא יהיה ביקור בישראל"

14:11

טראמפ בכנסת: "זה לא רק סוף המלחמה, אלא סוף עידן הטרור"

14:02

משפחות החטופים זועמות: "הפרה בוטה של ההסכם על ידי חמאס"

