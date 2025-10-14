מזג אוויר בימים הקרובים יהיה נוח. תחול ירידה קלה במידות החום ויהיה מעונן. לקראת סוף השבוע תחול עלייה קלה בטמפרטורות.
יום רביעי: מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ.
יום חמישי: מעונן חלקית עד בהיר עם עלייה קלה בטמפרטורות.
יום שישי: מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ.
יום שבת: מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ.
