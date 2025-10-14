חמאס השיב רק ארבע גופות מתוך 28 החללים, ישראל עצרה את המעבר מרפיח, ליברמן: "דרושה תגובה מידית ונחושה, כולל סגירת כל המעברים לעזה עד שהחטופים החללים שלנו יוחזרו לישראל"

במהלך החג זוהו גופותיהם של 4 חטופים חללים, בהם גיא אילוז שמת מפצעיו בשבי וביפין גושי שנרצח. שמות שניים נוספים יותרו מיד לפרסום. בעזה נמצאים עדיין 24 חטופים חללים.

עם זאת, מבחינת ישראל ההסכם הופר כיוון ששאר הגופות עדיין לא הוחזרו. דיווח קטארי טוען כי חמאס ימסור הלילה גופות נוספות.

דובר הצלב האדום מסר כי החזרת גופות החללים זהו חלק מסובך שעלול לקחת זמן.

בעקבות ההפרה ישראל עצרה את היציאה ממעבר רפיח עד שחמאס לא ישחרר את שאר החללים.

מטעם מטה המשפחות להחזרת החטופים נמסר: "משפחות החטופים והחטופה ושורדי השבי דורשים מממשלת ישראל להפסיק ביישום המשך שלבי ההסכם עד שחמאס ימלא את חלקו במלואו וישיב את 24 החטופים והחטופה. המשפחות דורשות מרה״מ לחשוף בפני הציבור בישראל את ההבנות העדכניות מול חמאס ולא להתקדם ביישום ההסכם עד להשבת החטוף האחרון.

עם ישראל עד לחידוש הקונספציה שהובילה לאסון השבעה באוקטובר. עם שמפקיר אנשיו וחלליו הוא עם שמפקיר את גורלו – לא ניתן להיסטוריה לחזור. לא יהיה ניצחון ולא תהיה תקומה עד שהם כולם כאן – עד החטוף האחרון".

יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן מסר: "ארגון הטרור חמאס החליט להפר את ההסכם ולבחון את הגבולות שלנו. לישראל אסור להסס ולהתמהמה. דרושה תגובה מידית ונחושה, כולל סגירת כל המעברים לעזה עד שהחטופים החללים שלנו יוחזרו לישראל".

בנוסף, במהלך החג צה״ל הרג חמישה עזתים שהתקרבו לקו הצהוב.