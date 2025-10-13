אחרי שחמאס הודיע על שחרורם של 4 חללים חטופים בלבד, דובר צה"ל אפי דפרין הבהיר כי "נעשים מאמצים, בכל הדרגים, להפעלת לחץ להמשך תהליך שחרור החללים. אנחנו דורשים מחמאס לעמוד בחלקו בהסכם"

דובר צה"ל אפי דפרין מסר היום (שני) הצהרה לתקשורת בה בירך על שחרורם של 20 החטופים החיים משבי החמאס. בדבריו התייחס גם להפרת ההסכם מצד ארגון הטרור שהודיע על שחרורם של 4 גופות חללים בלבד, וקרא לחמאס לעמוד בהתחייבויותיו.

"בתום 738 ימים, הועברו היום לידי צה"ל 20 מאחינו: אלון, זיו, גלי, גיא, עמרי, בר, אביתר, רום, יוסף-חיים, שגב, אבינתן, אלקנה, מקסים, נמרוד, דוד, אריאל, איתן מור, איתן הורן, מתן אנגרסט ומתן צנגאוקר" אמר דפרין. "הם שבו אלינו מהשבי האכזרי של ארגון הטרור חמאס. עם ישראל מלווה אותם בחיבוק ודמעות. ברוכים השבים. שהחיינו וקיימנו והגענו לזמן הזה".

"הם חזרו אל משפחותיהם, אל ביתם ואל מדינתם: שורדי הטבח האכזרי וחיילינו שלחמו ונחטפו בשבעה באוקטובר על ידי מחבלים רצחניים. המעמד הזה, מהווה מימוש הבטחה קדושה בין צבא לעמו, נישא על גבי עשרים וארבעה חודשי לחימה עצימה בשבע חזיתות, המעמד הזה שייך לדור של גיבורים וגיבורות, שלחמו לחימה עיקשת, מתוך אמונה בצדקת הדרך, עד שובם" הוסיף. "המעמד הזה הוא של 915 הנופלים שחרפו נפשם למען המולדת ושל המשפחות השכולות שאיבדו את היקר להן מכל. החטופים השבים התאחדו עם משפחותיהם בשעות האחרונות".

עוד באותו נושא חוזרים הביתה: צפו בתמונות של שורדי השבי מתאחדים עם משפחותיהם 15:47 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

עם זאת, דובר צה"ל הבהיר כי "בעודנו שמחים, נזכור שהמשימה לא הושלמה, צפויים לנו עוד רגעים קשים וכואבים עם השבתם של החטופים החללים. משימתנו לא תמה. אנחנו נערכים להמשך מימושו של ההסכם. קיבלנו עדכון כי מאוחר יותר היום יוחזרו כארבעה חטופים חללים. גם בשעה הזו, נעשים מאמצים, בכל הדרגים, להפעלת לחץ להמשך תהליך שחרור החללים. אנחנו דורשים מחמאס לעמוד בחלקו בהסכם. אנחנו לא שוכחים אותם לרגע, לא ננוח עד שיגיעו למשפחותיהם ולקבר ישראל כולם".

"אני מבקש לשוב ולהדגיש – אנחנו בשעות רגישות, אנא התחשבו בבני המשפחות. הסתמכו אך ורק על דיווחים רשמיים" קרא לציבור. "בשנתיים האחרונות, פעל צה"ל להשבת החטופים, באמצעות מפקדות השבויים והנעדרים, שהוקמו באגף המודיעין ובאגף כוח האדם. אנשי ונשות המפקדות, בשירות הקבע והמילואים, פעלו ימים ולילות, בנחישות בלתי מתפשרת ועמדו לצד משפחות החטופים עד השבתם".

עוד באותו נושא משפחות החטופים זועמות: "הפרה בוטה של ההסכם על ידי חמאס" 14:02 | חדשות סרוגים 10 1 😢

"מאז השבעה באוקטובר, הבטחנו לפעול ללא הפסקה עד שנראה את כלל החטופים שבים ארצה. היום, ערב שמחת תורה, שבו 20 חטופים חיים לחיק משפחותיהם – אך המעגל לא נסגר" סיכם. "משימתנו נותרה בעינה, ותישאר כזו עד שאחרון החטופים ישוב ארצה"