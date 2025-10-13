במהלך נאומו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ היום (שני) נרשם אירוע חריג, במהלכו חברי הכנסת איימן עודה ועופר כסיף הניפו שלטים בהם נכתב "רצח עם" – והוצאו תוך דקות ספורות מהמליאה. טראמפ פרגן לסדרנים.
🇮🇱🤝🇺🇸
"זה היה מאוד יעיל מצידכם"- הנשיא טראמפ פירגן לסדרני משכן הכנסת שהוציאו מחוץ לאולם המליאה את חברי הכנסת איימן עודה ועופר כסיף שהניפו שלטים בזמן נאום הנשיא.#טראמפ_בכנסת 🇮🇱🇺🇸@AyOdeh @ofercass pic.twitter.com/jvVQpioece
— ערוץ כנסת (@KnessetT) October 13, 2025
במהלך נאומו אמר טראמפ, "התכנסנו פה להודות לאלוהי אברהם יצחק ויעקב. אחרי שנתיים קשות, 20 חטופים חוזרים לבתיהם, 28 נוספים יובאו למנוחות בקרוב" אמר טראמפ. "אחרי כל כך הרבה שנים של מלחמה וסכנה בלתי נגמרת, היום התותחים שקטו, האזעקות פסקו, והשמש תזרח על ארץ הקודש שסוף סוף הגיעה לשלום".
אילנה
להעיף אותם לעולמים14:58 13.10.2025
מור יהודית
מקומם לא בכנסת בושה היו צריכים להעיף אותם חעזעזל15:12 13.10.2025
