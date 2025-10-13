15:53

אחרי 4 חודשים: אהרון מזרחי, שנפגע מטיל איראני, מת מפצעיו

15:47

חוזרים הביתה: צפו בתמונות של שורדי השבי מתאחדים עם משפחותיהם

14:58

שוב בבית: תיעוד המפגש של גיא גלבוע דלאל עם משפחתו

14:49

עודה וכסיף מתפרעים בנאום טראמפ שמפרגן לסדרנים. צפו

14:28

משרד החוץ האינדונזי מודיע: "לא יהיה ביקור בישראל"

14:11

טראמפ בכנסת: "זה לא רק סוף המלחמה, אלא סוף עידן הטרור"

14:02

משפחות החטופים זועמות: "הפרה בוטה של ההסכם על ידי חמאס"

13:43

תיעוד מרגש: עינב צנגאוקר באיחוד עם מתן אחרי שחרורו מהשבי

13:27

נתניהו לטראמפ: "אתה תיחקק בתולדות עמנו"

13:07

בגלל החג: נתניהו לא יצא לפסגה במצרים

12:29

אבינתן אור בתיעוד ראשון: "בתקווה בחרנו ועם תקווה נישאר"

12:11

במקום הנובל: המתנה הייחודית של נתניהו לטראמפ

12:09

בדרך לנורמליזציה? דיווח: נשיא מדינה מוסלמית יגיע מחר לישראל

11:58

ישראל מאשרת: החטופים החיים האחרונים חזרו מהשבי

11:51

ברגע האחרון: נתניהו יצטרף לפסגה במצרים

11:26

שנתיים של חוסר ודאות: החייל תמיר נמרודי לא חזר עם החטופים

11:23

דיווחים ערביים: זו השעה בה חמאס ימסור את החללים החטופים

11:08

צפו בשידור חי: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נואם בכנסת

11:05

ויטקוף על שחרור החטופים: "תהיתי אם אזכה לראות את היום הזה"

10:52

במקביל לשחרור החטופים: כוכב הרשת של חמאס נקבר ברצועה

