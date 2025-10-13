אחרי 738 ימים בשבי בעזה, עינב צנגאוקר התאחדה עם בנה מתן ששוחרר מידי החמאס וחזר לישראל. צפו בתיעוד הרגע המרגש

אחרי שנתיים בשבי: עינב צנגאוקר נפגשה כעת (שני) עם בנה מתן, ששוחרר היום משבי החמאס והגיע למתחם הקליטה הראשוני. בסרטון שפורסם נראו רגעי האיחוד של האם ובנה, לפני העברתו לבית החולים.

צפו בתיעוד:

הפגישה מגיעה אחרי שהבוקר עינב שוחחה עם מתן כשהוא עדיין בשבי חמאס. "אתה בא הביתה חיים של אמא, נגמרה המלחמה", אמרה לו עינב. בנוסף, גם החטופים דוד ואריאל קוניו ונמרוד כהן, ביצעו שיחות וידאו עם משפחותיהם לפני שחרורם.