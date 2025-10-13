משרד ראש הממשלה בירך את 13 החטופים האחרונים שחזרו לארץ משבי חמאס ומעדכן כי הם הועברו לכוחות צה"ל בשטח הרצועה

משרד ראש הממשלה בירך היום (שני) את 13 החטופים האחרונים שחזרו לארץ משבי ארגון הטרור חמאס ומאשר: כל החטופים בידיים ישראליות.

ההודעה המלאה: "ממשלת ישראל מחבקת את חטופינו השבים לגבולם:

– אוחנה יוסף חיים

– אור אבינתן

– בוחבוט אלקנה

– ברסלבסקי רום

– דוד אביתר

– הורן איתן

– הרקין מקסים

– כהן נמרוד

– כלפון שגב

– צנגאוקר מתן

– קוניו אריאל

– קוניו דוד

– קופרשטיין בר

"משפחותיהם עודכנו על ידי הגורמים המוסמכים כי הם חברו לכוחותינו ברצועת עזה ויעשו בהקדם את דרכם לשטח ישראל. ממשלת ישראל, מערכת הביטחון, מתאם השו"נ ומנהלת החטופים, הנעדרים והשבים במשרד ראש הממשלה ילוו אותם ואת משפחותיהם בכל תהליך הקליטה והשיקום. ממשלת ישראל מחויבת להשבתם של כל החטופים הנמצאים בידי האויב ותפעל להשגת משימה זו בנחישות וללא לאות".

"וַיַּעֲשׂוּ כָל הַקָּהָל הַשָּׁבִים מִן הַשְּׁבִי סֻכּוֹת וַיֵּשְׁבוּ בַסֻּכּוֹת… וַתְּהִי שִׂמְחָה גְּדוֹלָה מְאֹד" (נחמיה, פרק ח', פסוק י"ז). "בָּרוּךְ אַתָּה יְהֹוָה אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם שֶׁהֶחֱיָנוּ וְקִיְּמָנוּ וְהִגִּיעָנוּ לַזְמַן הַזֶּה".

מדובר צה"ל נמסר: "השבים ארצה החלו להמריא לבתי החולים שם יפגשו עם משפחותיהם בדקות האחרונות המריאו במסוקי חיל האוויר השבים, איתן מור, זיו ברמן וגלי ברמן לבית החולים בליווי בני משפחותיהם. החטופים השבים עברו הערכה רפואית ראשונית ועושים דרכם אל בתי החולים, שם עתידים להיפגש עם שאר בני משפחותיהם ולקבל המשך טיפול רפואי".

בנוסף דובר צה״ל ודוברות שב״כ הוציאו הודעה משותפת: " מתן צנגאוקר, מקסים, שגב, יוסף – חיים, נמרוד, אבינתן, אביתר, איתן הורן, דוד, אריאל, אלקנה, בר ורום חצו כעת את הגבול לשטח ישראל עם כוח צה"ל ושב"כ החטופים השבים, מתן צנגאוקר, מקסים הרקין, שגב כלפון, יוסף – חיים אוחנה, נמרוד כהן, אבינתן אור, אביתר דוד, איתן הורן, דוד קוניו, אריאל קוניו, אלקנה בוחבוט, בר קופרשטיין ורום ברסלבסקי המלווים על ידי כוח צה"ל ושב״כ, חצו לפני זמן קצר את הגבול לשטח מדינת ישראל. השבים נמצאים כעת בדרכם לנקודת הקליטה הראשונית במרחב עוטף עזה שם ייפגשו עם בני משפחותיהם".