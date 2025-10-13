בצה"ל הציגו תיעוד ראשון מרגעי חציית 7 השבים הראשונים חזרה לשטח ישראל, כשהרכבים שהסיעו את איתן מור, אלון אהל, זיו ברמן, גלי ברמן, גיא גלבוע–דלאל, עמרי מירן ומתן אנגרסט נראו חוצים את הגבול

רגע אחרי שחרורם של 7 החטופים החיים הראשונים משבי החמאס, דובר צה"ל פרסם כעת (שני) תיעוד ראשון מרגעי חציית השבים בחזרה לשטח מדינת ישראל.

צפו בתיעוד:

כאמור, מעט אחרי השעה 8:00 בבוקר 7 מהחטופים החיים – איתן מור, אלון אהל, זיו ברמן, גלי ברמן, גיא גלבוע – דלאל, עמרי מירן ומתן אנגרסט – הועברו לידי הצלב האדום ומשם לכוחות צה"ל. עם הגעתם לישראל, הם יעברו הערכה רפואית ראשונית ויפגשו עם בני משפחותיהם בנקודת הקליטה במרחב עוטף עזה.

מדובר צה"ל נמסר כי "נציגי צה״ל מלווים את כלל בני המשפחות המחכים בבתי החולים ומעבירים להם עדכונים שוטפים. צה"ל ערוך לקליטת חטופים נוספים שעתידים לעבור לצלב האדום בהמשך".