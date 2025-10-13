בין המשוחררים משבי חמאס הם עמרי מירן והאחים גלי וזיו ברמן, שלושתם אוהדי מכבי תל אביב. השלושה יעברו מעל אצטדיון בלומפילד, האצטדיון של קבוצתם

מדינת ישראל כולה מתרגשת היום (שני) עם חזרתם של 20 החטופים הביתה. בין המשוחררים משבי ארגון הטרור חמאס הם עמרי מירן והאחים גלי וזיו ברמן, שלושתם אוהדי מכבי תל אביב. השלושה יעברו מעל אצטדיון בלומפילד, האצטדיון של קבוצתם.

ארגון האוהדים של מכבי תל אביב אחים לסמל הכין להם שלטים על הדשא וכתב: "גלי, זיוי ועמרי – כל מכבי אחריכם! חיכינו לרגע הזה שנתיים שלמות והיום הזה הגיע. המסוק של האחים שלנו יעבור מעל לבלומפילד וזה מה שיחכה להם בתוך האצטדיון: שלטי ענק, עשרות דגלים על הדשא וביציעים, והרבה אהבה של קהל שמחכה להם כבר חודשים ארוכים. בהזדמנות מרגשת זאת חשוב לנו לחזק גם את משפחות הנופלים שלנו ולומר להם שאנחנו מאחריהם לעד".

עוד באותו נושא הפעימה השנייה: כל החטופים החיים שוחררו משבי החמאס 09:41 | חדשות סרוגים 3 0 😀 👏

לפני שמונה חודשים עם שחרורו של יאיר הורן שאחיו איתן ישוחרר היום, המסוק עבר מעל אצטדיון טרנר של הפועל באר שבע, קבוצתו האוהדים. הפועל באר שבע כתבה באותו יום: "אחרי 498 ימים ארוכים וקשים, אפשר לומר בשמחה גדולה: יאיר הורן בבית!!! אנחנו מכאן שולחים חיבוקים חמים לכל משפחת הורן. עמוס, גלי ואריאל התארחו כאן מספר רב של פעמים, ובכל פעם כזו, זעקנו בקול גדול וייחלנו לחזרתם המהירה של האחים.