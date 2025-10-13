לאחר ששבעת החטופים הראשונים שוחררו מידי חמאס והועברו לידי צה"ל, חמאס מודיע כעת (שני) כי יתר החטופים ישוחררו בעוד כחצי שעה.
במקביל, דובר צה"ל מסר כעת כי על פי מידע שהתקבל, הצלב האדום בדרכו לנקודת מפגש נוספת בדרום הרצועה, בה ימסרו לידיו מספר חטופים.
דובר צה"ל מסר כעת כי על פי מידע שהתקבל, הצלב האדום בדרכו לנקודת מפגש נוספת בדרום הרצועה, בה ימסרו לידיו מספר חטופים
לאחר ששבעת החטופים הראשונים שוחררו מידי חמאס והועברו לידי צה"ל, חמאס מודיע כעת (שני) כי יתר החטופים ישוחררו בעוד כחצי שעה.
במקביל, דובר צה"ל מסר כעת כי על פי מידע שהתקבל, הצלב האדום בדרכו לנקודת מפגש נוספת בדרום הרצועה, בה ימסרו לידיו מספר חטופים.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים