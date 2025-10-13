לאחר שחרורם של שבעה חטופים משבי חמאס אל ידי הצלב האדום, ארגון הטרור פרסם הכרזה רשמית בקשר למימוש המשך ההסכם.
בארגון הטרור הודיעו אחרי שחרור שבעה חטופים חיים: "אנחנו מכריזים על התחייבות הארגון להסכם שנחתם וללוחות הזמנים שנקבעו בו, כל עוד ישראל מתמידה בהם".
ננאי
הוד לה" כי לעולם חסדו08:30 13.10.2025
חמאס "מחויב" להפסקת האש, אבל לא להסכם טראמפ-נתניהו, ולכן יחוסל!!
