אחרי תחילת השלב הראשון של שחרור החטופים , מחבלי חמאס מתכנסים בנקודות שחרור החטופים יחד עם הצלב האדום, כאשר במקביל כוחות של מחבלי חמאס נפרסו בנקודות ברצועה לקראת קליטת המחבלים המשוחררים תמורת החטופים.
הצלב האדום אישר באופן רשמי כי הועברו לידיו 7 חטופים חיים משבי ארגון הטרור חמאס, באותה העת, תיעודים מהרצועה מראים את ההכנות העזתי לקליטת המחבלים שישוחררו מבתי הכלא הביטחוניים בישראל.
חמושים של ארגון הטרור נפרסים במספר נקודות ברצועה, יחד עם כלי רכב ואוטובוסים לקליטת המחבלים המשוחררים.
