ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה נתניהו הכינו פתקים אישיים שיועברו לחטופים הצפויים להשתחרר בשעות הקרובות, כחלק ממערכת הקליטה הראשונית שתוענק לשורדי השבי על ידי לשכת ראש הממשלה.

– צילום: דוברות ראש הממשלה.

במסגרת ההיערכות לשובם של החטופים, גובשה בלשכת ראש הממשלה ערכת קליטה מיוחדת בשיתוף מנהלת החטופים, הכוללת ביגוד וציוד אישי, מחשב נייד, טלפון סלולרי וטאבלט – במטרה לספק לשבים את צורכיהם הראשונים ולהקל עליהם את המעבר מהשבי לחיים האזרחיים.

לכל אחת מהערכות צורף פתק אישי החתום בידי ראש הממשלה ורעייתו, ובו נכתב:
"בשם כל עם ישראל, ברוך שובך!
חיכינו לך, מחבקים אותך.
שרה ובנימין נתניהו."