ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה נתניהו הכינו פתקים אישיים שיועברו לחטופים הצפויים להשתחרר בשעות הקרובות, כחלק ממערכת הקליטה הראשונית שתוענק לשורדי השבי על ידי לשכת ראש הממשלה.
במסגרת ההיערכות לשובם של החטופים, גובשה בלשכת ראש הממשלה ערכת קליטה מיוחדת בשיתוף מנהלת החטופים, הכוללת ביגוד וציוד אישי, מחשב נייד, טלפון סלולרי וטאבלט – במטרה לספק לשבים את צורכיהם הראשונים ולהקל עליהם את המעבר מהשבי לחיים האזרחיים.
לכל אחת מהערכות צורף פתק אישי החתום בידי ראש הממשלה ורעייתו, ובו נכתב:
"בשם כל עם ישראל, ברוך שובך!
חיכינו לך, מחבקים אותך.
שרה ובנימין נתניהו."
